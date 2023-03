Επίθεση σε αστυνομικούς στο Μοναστηράκι: Πυρπόλησαν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ (vid)

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, όταν άγνωστοι πυρπόλησαν το περιπολικό που μετέβαιναν.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (3/3) στο κέντρο της Αθήνας, μετά τη σιωπηρή διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε για τη φονική σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του L&O κουκουλοφόροι πυρπόλησαν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ στο Μοναστηράκι. Δύο αστυνομικοί που βρισκόντουσαν στο περιπολικό τραυματίστηκαν ελαφρά.

#antireport σπασμένο περιπολικό στην πλατεία Μοναστηράκι, μετά την πορεία #greektrainaccident broken police car after march against the government responsible for the deaths of 57 people #Τεμπη #Τεμπη_αγνοουμενοι #τεμπη_εγκλημα #κυβερνηση_συμμορια #νδ_εγκληματιες pic.twitter.com/x5GP8B8n79