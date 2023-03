Tombik: Το σάντουιτς που βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου είναι τούρκικο και πρέπει να το δοκιμάσεις

Το καλύτερο σάντουιτς παγκοσμίως σύμφωνα με το Taste Atlas θυμίζει αρκετά ένα γνωστό έδεσμα της βορείου Ελλάδας.

Μπορεί στο σουβλάκι, στα μαγειρευτά φαγητά ή στα γλυκά να τα πηγαίνουμε εξαιρετικά ως χώρα, όμως, η αλήθεια είναι ότι στο σάντουιτς έχουμε μείνει πίσω. Αυτό αποδεικνύει και η πρόσφατη λίστα που δημοσίευσε το γνωστό online περιοδικό Taste Atlas για τα 50 καλύτερα σάντουιτς στον κόσμο, όπου δεν είδαμε ούτε ένα με ρίζες από την Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου το σάντουιτς αποτελεί μέρος του DNA τους τα πήγαν εξαιρετικά με τουλάχιστον 16 διαφορετικά να καταφέρουν να μπουν στη λίστα. Πολύ καλά τα πήγαν επίσης και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, με την Αργεντινή και το sandwich de lomo να έρχεται τρίτο και το Περού με το butifarra να τερματίζει στη δεύτερη θέση.

