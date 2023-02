Η Nokia αλλάζει το λογότυπό της μετά από 60 χρόνια!

Νέα ταυτότητα, νέα εποχή για τη γνωστή εταιρεία.

H φινλανδική Nokia ανακοίνωσε πως μετά από 60 χρόνια προχωράει στην πρώτη σημαντική αλλαγή του λογοτύπου της.

Η εταιρεία θέλησε με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσει τη νέα εποχή, την οποία βιώνει, μιας και από το 2014 δεν ασχολείται πλέον με την κατασκευή κινητών τηλεφώνων.

Ο CEO της Nokia, Pekka Lundmark, δήλωσε στο Bloomberg πως «στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων η Nokia είναι μια επιτυχημένη εταιρεία κινητών, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον. Θέλουμε να αλλάξουμε την ταυτότητά μας και να δώσουμε σε όλους να καταλάβουν πως πλέον ασχολούμαστε με τα δίκτυα και με την βιομηχανική ψηφιοποίηση».

Η αλλαγή αυτή της ταυτότητας έγινε γνωστή στο πλαίσιο της έκθεσης Mobile World Congress που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη Βαρκελώνη. Η Nokia δεν κατάφερε να μείνει στην αγορά των κινητών μετά την είσοδο της Apple και της Google και πούλησε το 2014 τον τομέα αυτόν στην Microsoft.

Η αμερικανική εταιρεία έφτασε να χάνει μέσα σε μια διετία περί τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια από την εμπορική εκμετάλλευση των Nokia phones και έτσι πούλησε τον τομέα με τη σειρά της στην HMD Global.

Kicking off #MWC23 with news. This is @Nokia but not as the world has seen us before.

Our new brand signals our ambition to harness the exponential potential of networks, drive digitalization across every industry https://t.co/flJpdmn0Ue. #NewNokia pic.twitter.com/x8asup3OtT