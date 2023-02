Σκυλί δάγκωσε 6χρονη στο πρόσωπο: Χρειάστηκε πάνω από 1.000 ράμματα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 6χρονο κορίτσι που το δάγκωσε σκύλος στο πρόσωπο. «Οι σιελογόνοι αδένες της δεν λειτουργούν και οι γιατροί είπαν ότι δεν θα μπορέσει να χαμογελάσει ξανά».

Η Λίλι Νόρτον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας 12 ωρών. Οι γιατροί της έκαναν πάνω από 1.000 ράμματα κάτω από τα μάτια μέχρι το πηγούνι της, ενώ εκκρεμούν δύο ακόμα επεμβάσεις, όπως αναφέρεται σε του GoFundMe που δημιουργήθηκε για λογαριασμό της.

«Οι σιελογόνοι αδένες της δεν λειτουργούν και οι γιατροί είπαν ότι δεν θα μπορέσει να χαμογελάσει ξανά», είπε η CJ Pitcher, η οποία βοήθησε στη δημιουργία του εράνου. «Οι μύες είναι πολύ κατεστραμμένοι».

Six-year-old Lily Norton is at Boston Children’s Hospital after a devastating Pit Bull attack. Her mother says she’s been at the hospital for almost a week and has more than 1,000 stitches. Her mom will be able to hug her for the first time after her next surgery Friday. @WGME pic.twitter.com/TiBs6q9d0J