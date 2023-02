Η realme ετοιμάζει τηλέφωνο με Dynamic Island αλα iPhone

Μια νέα συσκευή της εταιρείας θα κάνει την εμφάνισή της τις επόμενες μέρες.

H Apple παρουσίασε στην τελευταία της σειρά τηλεφώνων το Dynamic Island και φαίνεται πως αρκετές ακόμη εταιρείες θα ακολουθήσουν τα χνάρια της.

Μία σειρά από διαρροές εμφανίζουν μια νέα συσκευή της realme να αξιολογεί έναν παρόμοιο μηχανισμό για ειδοποιήσεις και άλλες λειτουργίες.

Οι εικόνες έρχονται λίγο πριν την έναρξη της ετήσιας έκθεσης Mobile World Congress που λαμβάνει χώρα στη Βαρκελώνη και ίσως εκεί γνωρίσουμε κάτι παραπάνω.

Μένει να δούμε βέβαια σε ποιο μοντέλο θα υπάρξει αυτή η υλοποίηση και αν μιλάμε για κάτι πέραν των κλασικών entry-level C smartphones της γνωστής εταιρείας. Κάτι που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι να δούμε το πως θα αξιοποιούν τρίτες εφαρμογές αυτό το πεδίο ειδοποιήσεων, κάτι που παρουσιάστηκε στα iPhone σταδιακά.

Τις επόμενες μέρες θα γίνουμε σοφότεροι, λογικά…

Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future...



So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme's #MiniCapsule in action...



Again, on behalf of @Smartprix https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe