Ναυάγιο στη Μαύρη Θάλασσα: Φορτηγό πλοίο κόπηκε στα δύο (vid)

Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από το ναυάγιο με φορτηγό πλοίο που σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα. Διασώθηκαν τα 11 μέλη του πληρώματος.

Ναυάγιο φορτηγού πλοίου σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας και οι εικόνες από τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στις πλατμόρφες κοινωνικής δικτύωσης θυμίζουν σκηνές κινηματογραφικής ταινίας.

𝗠𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶𝗺𝗲 Sinking

Off the coast of the Krasnodar Territory, during a strong storm, the Seamark cargo ship, carrying 3.5 thousand tons of marble chips, broke into two.



The ship sailed under the flag of the Comoros. All 11 crew members (Russian citizens) were rescued. pic.twitter.com/hmTvDjHjhG