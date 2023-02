Στην Ισπανία παρήγγειλαν τρένα 260 εκατομμυρίων, αλλά δεν χωράνε στις σήραγγες

Δύο ανώτεροι Ισπανοί αξιωματούχοι υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους ύστερα από λάθος που έγινε στην παραγγελία νέων τρένων.

Τα νέα τρένα, που κόστισαν 260 εκατομμύρια ευρώ, δεν χωράνε στα τούνελ των περιοχών της Αστούριας και Καντάμπρια, όπου προοριζόταν να λειτουργούν, και όταν μαθεύτηκε η είδηση, προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις.

Ο επικεφαλής της ισπανικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe, Isaías Táboas, και η υφυπουργός Μεταφορών, Isabel Pardo de Vera, παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. Η ισπανική κυβέρνηση σημείωσε πως το λάθος έγινε αντιληπτό νωρίς και δεν υπήρξε οικονομική ζημία. Ωστόσο, η Καντάμπρια απαίτησε αποζημίωση.

