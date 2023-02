Μυστηριώδης θερμοπίδακας στην Ιαπωνία αναβλύζει νερό εδώ και δύο εβδομάδες (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από ένα σπάνιο φαινόμενο που καταγράφηκε σε χωριό στην Ιαπωνία.

Ένας μυστηριώδης θερμοπίδακας που ξέσπασε στη μέση ενός δάσους στο Ιαπωνικό νησί Χοκάιντο εκτοξεύει στήλες νερού ύψους έως και 40 μέτρων τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Κάθε χρόνο, η μικρή ιαπωνική πόλη Oshamambe διοργανώνει ένα ετήσιο φεστιβάλ με μια παραδοσιακή πομπή στο τοπικό σιντοϊστικό ιερό. Ωστόσο, το φετινό φεστιβάλ επισκιάστηκε από ένα ασυνήθιστο περιστατικό μια μέρα πριν από την εκδήλωση, όταν ένας τεράστιος θερμοπίδακας ξέσπασε στη μέση του δάσους του χώρου του ιερού. Οι ντόπιοι ξύπνησαν από έναν σταθερό βρυχηθμό, μια στήλη νερού που εκτοξεύτηκε πάνω από το θόλο των δέντρων και την μυρωδιά θείου στον αέρα. Ο μυστηριώδης θερμοπίδακας εκτοξεύει νερό τις τελευταίες δύο εβδομάδες και δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

