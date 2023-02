Σερβιτόρα ξέσπασε σε δάκρυα μόλις αντιλήφθηκε ότι της άφησαν φιλοδώρημα 7.000 δολαρίων (vid)

Μοναδικές είναι οι στιγμές που έζησε μια σερβιτόρα στην Αυστραλία, όταν αντιλήφθηκε πως πελάτης της άφησε φιλοδώρημα 4.000 δολαρίων.

Η εστίαση αποτελεί ένα απαιτητικό και δύσκολο χώρο εργασίας, με τους υπαλλήλους να εργάζονται σε τρελούς ρυθμούς. Μια υπάλληλος στην Αυστραλία έμεινε άναυδη, όταν είδε πως πελάτης της άφησε φιλοδώρημα αξίας 7.000 δολαρίων.

Για την συγκεκριμένη υπάλληλο ήταν η τυχερή της μέρα, αφού έλαβε ένα αρκετά σεβαστό ποσό από ένα γενναιόδωρο άγνωστο. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά της, όταν η Λόρεν άρχισε να σερβίρει ένα τραπέζι με τέσσερις ντόπιους που αργότερα θα άλλαζαν ολόκληρη τη ζωή της.

Οι τέσσερις θαμώνες είχαν ήδη συγκεντρώσει έναν αρκετά μεγάλο λογαριασμό, ύψους 297 δολάρια. Κατά τη χρέωση των πελατών για το λογαριασμό του φαγητού, η Lauren παρατήρησε κάτι εντελώς σοκαριστικό στο κάτω μέρος της απόδειξης.

«Συνεχίζω να επαναλαμβάνω στο μυαλό μου την πραγματική εμπειρία που συνέβη δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο», αποκάλυψε.

A customer at a South Yarra restaurant was so impressed with his meal he handed over a $10,000 tip, with $7000 going to an “extremely grateful” waitress. https://t.co/OkxyszngUR