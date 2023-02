10 χρόνια Light - «The X Tour»

Παρασκευή 3 Μαρτίου, γήπεδο Tae Kwon Do.

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου, ο Light παρουσιάζει τη 10ετή μουσική του πορεία στη συναυλία της χρονιάς, που θα διεξαχθεί στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο.

Το «X Tour» είναι μια μουσική γιορτή πλαισιωμένη από ένα φαντασμαγορικό show, που κανένας δεν πρέπει να χάσει!

Πάνω από 200 τ.μ. stage, huge video walls 80 τ.μ., «εκρηκτικό» ηχοσύστημα και, φυσικά, όλες οι επιτυχίες του Light σε live εκτέλεση, με συμμετοχές από όλα τα στρώματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας και εντυπωσιακούς καλεσμένους.

Ένα μουσικό ταξίδι 10 χρόνων σε μία μόνο βραδιά, από την οποία δεν θα λείπει τίποτα…

Get ready for the show of the year!

Εισιτήρια:

https://www.viva.gr/tickets/music/light-presents-the-x-tour/