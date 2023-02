Richard Belzer: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του «Law & Order»

Θρήνος στο Χόλιγουντ για τον θάνατο του Richard Belzer.

Έφυγε σε ηλικία 78 ετών, ο γνωστός ηθοποιός της αστυνομικής σειράς Law and Order, Ρίτσαρντ Μπέλζερ.

Ο Μπέλζερ ήταν εμβληματική μορφή του Law and Order. Ήταν γνωστός για τον ρόλο του ως ντετέκτιβ Τζον Μαντς τον οποίο υποδυόταν για πάνω από 10 χρόνια.

Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του τα ξημερώματα της Κυριακής στο Bozouls στη νοτιοδυτική Γαλλία. «Είχε πολλά προβλήματα υγείας και τα τελευταία του λόγια ήταν «Γ… σου μ…α (F**k you, mother f**er)», αποκάλυψε ο συγγραφέας Μπιλ Σεφτ στο The Hollywood Reporter.

Ο Μπέλζερ γεννήθηκε στο Μπρίτζπορτ του Κονέκτικατ και ξεκίνησε τις εμφανίσεις του ως κωμικός προσπαθώντας να κάνει τη μητέρα του, που τον κακοποιούσε σωματικά, να γελάσει.

Η είδηση του θανάτου του διάσημου ηθοποιού έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση της Laraine Newman.

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2