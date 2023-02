Σεισμός στην Τουρκία: Κρέμασαν μπαλόνια στα συντρίμμια για τα παιδιά που χάθηκαν

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στην Τουρκία έχει ξεπεράσει τους 46.000.

Περισσότερους από 46.000 νεκρούς θρηνεί η Τουρκία μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου με αρκετά από τα θύματα να είναι παιδιά.

Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών, σύμφωνα με ειδικούς, πιθανότατα είναι ακόμα μεγαλύτερος καθώς αρκετοί παραμένουν μέσα στα συντρίμμια 13 ημέρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία και οι επιχειρήσεις διάσωσης σιγά-σιγά σταματούν προκειμένου να αναλάβουν δράση τα μηχανήματα βαρέως έργου.

Την ίδια ώρα στα social media έχουν αναρτηθεί βίντεο που προκαλούν συγκίνηση καθώς σε αυτά φαίνονται μπαλόνια να έχουν κρεμαστεί σε συντρίμμια και τα οποία, όπως σημειώνεται, αντιπροσωπεύουν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Δείτε το βίντεο που καταγράφηκε στην επαρχία Χατάι, την επαρχία που επλήγη περισσότερο από τον σεισμό στην Τουρκία:

In memory of the children who lost their lives, they hung balloons over some of the debris...



pic.twitter.com/AdUyYeqgUx