Μια επιστολή παραδόθηκε τελικά στον προορισμό της μετά από 107 χρόνια

Μια επιστολή παραδόθηκε τελικά στον προορισμό της, μετά από έναν αιώνα από τότε που έγινε η συγγραφή της.

Η αλληλογραφία που στάλθηκε τον Φεβρουάριο του 1916 έφτασε στην προοριζόμενη διεύθυνση στην Hamlet Road, στο νότιο Λονδίνο, προς μεγάλη απορία των σημερινών ενοίκων.

«Παρατηρήσαμε ότι το έτος που αναγραφόταν ήταν το ΄16. Οπότε νομίζαμε ότι ήταν το 2016», δήλωσε ο Finlay Glen στο CNN την Πέμπτη (16/02). «Στη συνέχεια παρατηρήσαμε ότι το γραμματόσημο ήταν ένας βασιλιάς και όχι μια βασίλισσα, οπότε θεωρήσαμε ότι δεν θα μπορούσε να είναι το 2016».

Ο Glen είπε στο CNN ότι η επιστολή έφτασε στο κτήμα πριν από δύο χρόνια, αλλά μόλις πρόσφατα την πήγε στην τοπική ιστορική εταιρεία, ώστε να μπορέσουν να την ερευνήσουν περαιτέρω. Ο φάκελος έχει γραμματόσημο μιας πέννας που φέρει το κεφάλι του βασιλιά Γεωργίου Ε΄. Το γράμμα στάλθηκε στα μέσα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, περισσότερο από μια δεκαετία πριν γεννηθεί η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

