Απίστευτες σκηνές σε δικαστήριο των ΗΠΑ: 25χρονη που αποκεφάλισε τον εραστή της και ασέλγησε στη σορό του, επιτέθηκε στον δικηγόρο της (vid)

Η Αμερικανίδα επιτέθηκε στον δικηγόρο της κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Mία Αμερικανίδα που κατηγορείται ότι στραγγάλισε τον εραστή της κατά τη διάρκεια του σεξ, προτού τον αποκεφαλίσει και ασελγήσει στη σορό του, επιτέθηκε στον δικηγόρο της, με το στιγμιότυπο να καταγράφεται από τις κάμερες στο δικαστήριο του Γουισκόνσιν στις ΗΠΑ.

Η 25χρονη Taylor Schabusiness, όρμηξε στον δικηγόρο της κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας με στόχο να προσδιοριστεί εάν διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική διαύγεια προκειμένου να δικαστεί.

