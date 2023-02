UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League: Τα playoffs κάνουν «σέντρα» ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV

UEFA Europa Conference League

Η ΑΕΚ Λάρνακας έχει μια ακόμη ευκαιρία στην Ευρώπη, την οποία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει κόντρα στην ουκρανική Ντνίπρο (22.00, COSMOTE SPORT 7HD). Οι δυο ομάδες ανταμώνουν για δεύτερη φορά φέτος μετά τα play-offs του φετινού UEFA Europa League, όπου οι Κύπριοι ήταν εκείνοι που «χαμογέλασαν» τελευταίοι. Την ίδια ημέρα, Μπράγκα και Φιορεντίνα αναμετρώνται στην Πορτογαλία στις 19.45 (COSMOTE SPORT 5HD), με τους Πορτογάλους να θέλουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία φέτος απέναντι στους Ιταλούς.

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Από τις 18.30 η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα βρίσκεται στις επάλξεις, με την εκπομπή «European Football Show» (COSMOTE SPORT 1HD) και τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα. Τα μεσάνυχτα η εκπομπή θα επιστρέψει με κορυφαία highlights, ρεπορτάζ και ψηφιακή ανάλυση των αναμετρήσεων της ημέρας.

Η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» με τον Τόλη Χριστοφοράκη θα «ξεναγήσει» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD) τους τηλεθεατές της COSMOTE TV στα ευρωπαϊκά γήπεδα, παρουσιάζοντας όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς από το UEFA Europa League και το UEFA Conference League.





Φεβρουάριος



Τετάρτη 15.02.23

00.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Νασιονάλ Παραγουάης-Χουανκάγιο, Copa Libertadores, 1ος Γύρος, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

02.30 Milwaukee Bucks-Boston Celtics, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

04.00 Phoenix Suns-Sacramento Kings, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.00 Μπόνζι-Σίνερ, ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 Ρουν-Λεστιέν, ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 Ζάντσκουλπ-Αλίς, ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.45 Εκπομπή «Pregame Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός » LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, CEV Challenge Cup Ανδρών, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.00 Αρμάνι Μιλάνο-Μπρέσια, Lega Basket Coppa Italia, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

20.30 Ντε Μινόρ-Ρούμπλεφ, ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Πέζαρο-Βαρέζε, Lega Basket Coppa Italia, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.50 World Athletics Indoor Tour Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, Λιεβέν, Γαλλία LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Ντόρτμουντ-Τσέλσι, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Κλαμπ Μπριζ-Μπενφίκα, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μίντλεσμπρο, Sky Bet EFL Championship, 32η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.30 Γκρίεκσπουρ-Ζβέρεφ, ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

Πέμπτη 16.02.23

00.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

04.00 Denver Nuggets-Dallas Mavericks, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.30 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Βίρτους Μπολόνια-Βενέτσια, Lega Basket Coppa Italia, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

19.30 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, ACB Copa del Rey, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.45 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.45 Μπαρτσελόνα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVECOSMOTE SPORT2HD

19.45 Σάλτσμπουργκ-Ρόμα, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.45 Άγιαξ-Ουνιόν Βερολίνου, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

19.45 Μπράγκα-Φιορεντίνα, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.45 Τραμπζονσπόρ-Βασιλεία, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVECOSMOTE SPORT7HD

20.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.45 Τορτόνα-Τρεντίνο, Lega Basket Coppa Italia, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

22.00 Γιουβέντους-Ναντ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Σεβίλη-PSV Αϊντχόφεν, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Λεβερκούζεν-Μονακό, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

22.00 Λάτσιο-Κλουζ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.00 ΑΕΚ Λάρνακας-Ντίνπρο, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVECOSMOTE SPORT7HD

22.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Μπαρτσελόνα-Μάλαγα, ACB Copa del Rey, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

Παρασκευή 17.02.23

00.00 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Chicago Bulls-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

11.30 Φρίντριχσαφεν-Τουρ, CEV Champions League Ανδρών, Πλέι-οφ, 2η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT6HD (15.02 21:00)

12.00 Σαχτάρ Ντονέτσκ-Ρεν, UEFA Europa League, Knockout Round Play-offs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (16.02, 19:45)

12.00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μίντιλαντ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (16.02, 22:00)

14.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

13.00 Μπόντο Γκλιμτ-Λεχ Πόζναν, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT2HD (16.02, 19:45)

14.00 Καραμπάγκ-Γάνδη, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (16.02, 19:45)

14.00 Σερίφ Τιρασπόλ-Παρτίζαν, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (16.02, 22:00)

15.00 Λουντογκόρετς-Άντερλεχτ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT2HD (16.02, 22:00)

16.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 Αλ Νασρ-Αλ Τααβούν, Roshn Saudi League, 17η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.30 Τενερίφη-Γκραν Κανάρια, ACB Copa del Rey, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.45 Σασουόλο-Νάπολι, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Κάρντιφ-Ρέντινγκ, Sky Bet EFL Championship, 33η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

22.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Μπανταλόνα-Μπασκόνια, ACB Copa del Rey, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

Σάββατο 18.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.50 NBA All-Star Pre Stand Up LIVE COSMOTE SPORT4HD

04.00 NBA All-Star Weekend Rising Stars LIVE COSMOTE SPORT4HD

14.30 Μίλγουολ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Sky Bet EFL Championship, 33η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

16.00 Εκπομπή «Pregame Παναθηναϊκός-Βόλος ΝΠΣ» LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Σαμπντόρια-Μπολόνια, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

16.00 ATP 500 ABN AMRO Open, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 Παναθηναϊκός-Βόλος ΝΠΣ, Stoiximan Super League, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 Λούτον-Μπέρνλι, Sky Bet EFL Championship, 33η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.00 Εκπομπή «Postgame Παναθηναϊκός-Βόλος ΝΠΣ» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Μόντσα-Μίλαν, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.00 Lega Basket Coppa Italia, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

19.30 ACB Copa del Rey, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.30 ATP 500 ABN AMRO Open, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.45 Ίντερ-Ουντινέζε, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.45 Lega Basket Coppa Italia, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

22.30 ACB Copa del Rey, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.30 Πόρτο-Ρίο Άβε, Liga Portugal Bwin, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

Κυριακή 19.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 UFC Fight Night: Jessica Andrade vs Erin Blanchfield, ΗΠΑ, Λας Βέγκας LIVE COSMOTE SPORT9HD

02.50 NBA All-Star Pre Stand Up LIVE COSMOTE SPORT4HD

03.00 NBA All-Star Weekend State Farm All-Star Saturday Night LIVE COSMOTE SPORT4HD

13.30 Αταλάντα-Λέτσε, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

14.00 Μάδεργουελ-Χαρτς, cinch Scottish Premiership, 26η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 ΠΑΣ Λαμία-Ολυμπιακός, Stoiximan Super League, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Σαλερνιτάνα-Λάτσιο, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

16.00 Φιορεντίνα-Έμπολι, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

16.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.05 Μαγδεμβούργο-Αμβούργο, LIQUI MOLY Bundesliga, 20η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

18.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Σπέτσια-Γιουβέντους, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.00 Lega Basket Coppa Italia, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

19.30 Παναιτωλικός-Ιωνικός, Stoiximan Super League, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.00 Μπράγκα-Αρούκα, Liga Portugal Bwin, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

20.00 ACB Copa del Rey, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.00 ATP 250 Argentina Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.30 Εκπομπή «Postgame Παναιτωλικός-Ιωνικός» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Ρόμα-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 ATP 250 Delray Beach Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.30 Κάζα Πία-Βιτόρια Γκιμαράες, Liga Portugal Bwin, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

Δευτέρα 20.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 NBA All-Star Draft LIVE COSMOTE SPORT4HD

02.50 NBA All-Star Pre Stand Up LIVE COSMOTE SPORT4HD

03.00 NBA All-Star Weekend 72nd All-Star Game LIVE COSMOTE SPORT4HD

18.30 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Άρης » LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.30 ΟΦΗ-Άρης, Stoiximan Super League, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.00 Σάβες-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Bwin, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.30 Εκπομπή «Postgame ΟΦΗ-Άρης » LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.45 Τορίνο-Κρεμονέζε, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Γουότφορντ-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 33η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

23.00 Εκπομπή «Στο Πλεχτό» COSMOTE SPORT2HD

23.15 Μπενφίκα-Μποαβίστα, Liga Portugal Bwin, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

Τρίτη 21.02.23

00.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.30 Εκπομπή «Pick ’n Roll» LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Νάπολι, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Πλίμουθ-Τσέλτεναμ, EFL Papa John’s Trophy, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

Τετάρτη 22.02.23

00.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

00.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε-Φλαμένγκο, Recopa Sudamericana, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

20.30 World Athletics Indoor Tour World Tour Madrid, Μαδρίτη, Ισπανία LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Λειψία-Μάντσεστερ Σίτι, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Ίντερ-Πόρτο, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Άκρινγκτον-Μπόλτον, EFL Papa John’s Trophy, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

CEV Champions League Γυναικών, Playoffs, 1η Αγωνιστική

Πέμπτη 23.02.23

00.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

00.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

10.00 World Athletics Continental Tour Gold Maurie Plant Meet LIVE COSMOTE SPORT9HD

18.30 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.45 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.45 Ναντ-Γιουβέντους, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.45 PSV Αϊντχόφεν-Σεβίλη, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.45 Μίντιλαντ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

19.45 Μονακό-Λεβερκούζεν, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.45 Παρτίζαν-Σερίφ Τιρασπόλ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.45 Ντνίπρο-ΑΕΚ Λάρνακας, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.45 Κλουζ-Λάτσιο, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

22.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπαρτσελόνα, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Ρόμα-Σάλτσμπουργκ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Ουνιόν Βερολίνου-Άγιαξ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

22.00 Ρεν-Σαχτάρ Ντονέτσκ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.00 Γάνδη-Καραμπάγκ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.00 Φιορεντίνα-Μπράγκα, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Λεχ Πόζναν-Μπόντο Γκλιμτ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.00 Βασιλεία-Τραμπζονσπόρ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

Παρασκευή 24.02.23

00.00 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

00.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Indiana Pacers-Boston Celtics, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα-Μιγιονάριος, Copa Libertadores, 2ος Γύρος, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

05.00 Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.00 Sacramento Kings-Portland Trail Blazers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.00 Κλήρωση UEFA Europa League, Φάση των 16 LIVE COSMOTE SPORT1HD

14.00 Άντερλεχτ-Λουντογκόρετς, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (23.02, 19:45)

14.30 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

15.00 Κλήρωση UEFA Europa Conference League, Φάση των 16 LIVE COSMOTE SPORT1HD

15.30 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.15 Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΣ Λαμία» LIVE COSMOTE SPORT2HD

20.00 Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΣ Λαμία, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

20.00 Αλ Ιτιχάντ-Αλ Ραέντ, Roshn Saudi League, 18η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (23.02, 19:30)

21.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.00 Εκπομπή «Postgame Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΣ Λαμία» LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

23.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

Σάββατο 25.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

01.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

02.30 Milwaukee Bucks-Miami Heat, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

02.30 Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.30 Los Angeles Clippers-Sacramento Kings, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.30 Κόβεντρι-Σάντερλαντ, Sky Bet EFL Championship, 34η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

15.00 FIG Individual Apparatus World Cup, Γερμανία, Κότμπους, 1η Ημέρα LIVE COSMOTE SPORT9HD

16.00 World Athletics Indoor Tour Birmingham World Tour Final, Μπέρμιγχαμ, Μεγάλη Βρετανία LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.30 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 ATP 250 Qatar Exxonmobil Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 ΚΠΡ-Μπλάκμπερν, Sky Bet EFL Championship, 34η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

17.30 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.30 Αρούκα-Κάζα Πία, Liga Portugal Bwin, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

17.30 Ντάμακ-Αλ Νασρ, Roshn Saudi League, 18η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.00 Έμπολι-Νάπολι, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.00 Detroit Pistons-Toronto Raptors, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

19.30 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.30 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Λέτσε-Σασουόλο, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.30 Βιζέλα-Μπενφίκα, Liga Portugal Bwin, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

Κυριακή 26.02.23

00.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 UFC Fight Night: Nikita Krylov-Ryan Spann, ΗΠΑ, Λας Βέγκας LIVE COSMOTE SPORT8HD

02.30 New York Knicks-New Orleans Pelicans, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.30 Philadelphia 76ers-Boston Celtics, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

13.30 Μπολόνια-Ίντερ, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

15.00 ATP 250 Open13 Provence, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

15.00 Φούσε Βερολίνου-Μέλσουνγκεν, LIQUI MOLY Bundesliga Χάντμπολ, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.00 FIG Individual Apparatus World Cup, Γερμανία, Κότμπους, 2η Ημέρα LIVE COSMOTE SPORT9HD

15.15 Εκπομπή «Pregame Ιωνικός-ΟΦΗ» LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Ιωνικός-ΟΦΗ, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Σαλερνιτάνα-Μόντσα, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

16.00 World Tour Padel Άμπου Ντάμπι, Τελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT7HD

17.00 Ρέιντζερς-Σέλτικ, Viaplay Cup, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT3HD

18.00 Εκπομπή «Postgame Ιωνικός-ΟΦΗ» LIVE COSMOTE SPORT1HD

18.30 World Tour Padel Άμπου Ντάμπι, Τελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.00 Ουντινέζε-Σπέτσια, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

20.00 Milwaukee Bucks-Phoenix Suns, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.45 Μίλαν-Αταλάντα, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.30 Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Πόρτο-Ζιλ Βισέντε, Liga Portugal Bwin, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

Δευτέρα 27.02.23

01.00 Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» COSMOTE SPORT6HD

19.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.30 Ελλάς Βερόνα-Φιορεντίνα, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPROT2HD

21.00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Εστορίλ, Liga Portugal Bwin, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Λάτσιο-Σαμπντόρια, Seire A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Σουόνσι-Ρόδεραμ, Sky Bet EFL Championship, 34η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

23.00 Εκπομπή «Στο Πλεχτό» COSMOTE SPORT2HD

23.15 Βιτόρια Γκιμαράες-Μπράγκα, Liga Portugal Bwin, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD



Τρίτη 28.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Philadelphia 76ers-Miami Heat, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

03.00 New Orleans Pelicans-Orlando Magic, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.00 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

12.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.30 Κρεμονέζε-Ρόμα, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.15 Στόουκ-Μπράιτον, Emirates FA Cup, 5ος Γύρος LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll» LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.30 Λέστερ-Μπλάκμπερν, Emirates FA Cup, 5ος Γύρος LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.45 Γιουβέντους-Τορίνο, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.45 Φούλαμ-Λιντς, Emirates FA Cup, 5ος Γύρος LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Μπρίστολ Σίτι-Μάντσεστερ Σίτι, Emirates FA Cup, 5ος Γύρος LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Λούτον-Μίλγουολ, Sky Bet EFL Championship, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

Κύπελλο Ελλάδας Novibet, Ημιτελική Φάση

UEFA Youth League, Φάση των 16

Τετάρτη 01.03.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Φλαμένγκο-Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε, Recopa Sudamericana, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

02.30 Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

02.30 Toronto Raptors-Chicago Bulls, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 Golden State Warriors-Portland Trail Blazers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.00 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

12.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.15 Σαουθάμπτον-Γκρίμσμπι, Emirates FA Cup, 5ος Γύρος LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.30 Μπέρνλι-Φλίτγουντ Τάουν, Emirates FA Cup, 5ος Γύρος LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.45 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ, Emirates FA Cup, 5ος Γύρος LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.55 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ, Emirates FA Cup, 5ος Γύρος LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Οσασούνα-Μπιλμπάο, Copa del Rey, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

Κύπελλο Ελλάδας Novibet, Ημιτελική Φάση

Πέμπτη 02.03.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Boston Celtics-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

02.30 New York Knicks-Brooklyn Nets, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.00 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

13.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

15.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.30 Ολυμπιακός-Ταργκοβίστε, CEV Cup Women, Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα, Copa del Rey, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

Παρασκευή 03.03.23

00.30 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Μιγιονάριος-Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα, Copa Libertadores, 2ος Γύρος, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

02.30 Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

02.30 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

03.30 San Antonio Spurs-Indiana Pacers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

04.30 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

06.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.30 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.45 Νάπολι-Λάτσιο, Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Χαλ-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 35η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

Liga Portugal Bwin, 23η Αγωνιστική

Roshn Saudi League, 19η Αγωνιστική

FIG Individual Apparatus World Cup, Κατάρ, Ντόχα, 1η Ημέρα

Σάββατο 04.03.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Boston Celtics-Brooklyn Nets, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

03.00 Miami Heat-New York Knicks, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

04.00 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

05.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.00 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

13.00 Premier Padel Tour Ντόχα, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

14.30 Μπλάκμπερν-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Sky Bet EFL Championship, 35η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

15.30 Premier Padel Tour Ντόχα, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

16.00 Εκπομπή «Pregame ΠΑΣ Λαμία-Άρης» LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Μόντσα-Έμπολι, Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

17.00 ΠΑΣ Λαμία-Άρης, Stoiximan Super League, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 Μπλάκπουλ-Μπέρνλι, Sky Bet EFL Championship, 35η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

17.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.00 Εκπομπή «Postgame ΠΑΣ Λαμία-Άρης» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Αταλάντα-Ουντινέζε, Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.45 Φιορεντίνα-Μίλαν, Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.45 Σαραγόσα-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

Liga Portugal Bwin, 23η Αγωνιστική

Lega Basket Serie A, 20η Αγωνιστική

Turkish Basketball Super League, 20η Αγωνιστική

FIG Individual Apparatus World Cup, Κατάρ, Ντόχα, 2η Ημέρα

Κυριακή 05.03.23

00.00 Washington Wizards-Toronto Raptors, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.30 Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.00 Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

05.00 UFC 285: Jon Jones-Ciryl Gane, ΗΠΑ, Λας Βέγκας LIVE COSMOTE SPORT9HD

13.30 Σπέτσια-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

14.00 Σεντ Μίρεν-Σέλτικ, cinch Scottish Premiership, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.30 Premier Padel Tour Ντόχα, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

15.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

15.00 Μαγδεμβούργο-Φούσε Βερολίνου, LIQUI MOLY Bundesliga Χάντμπολ, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

16.00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός, Stoiximan Super League, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Σαμπντόρια-Σαλερνιτάνα, Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

18.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

18.00 Ομπραντόιρο-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.00 Ίντερ-Λέτσε, Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.30 ΟΦΗ-ΑΕΚ, Stoiximan Super League, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.00 Dallas Mavericks-Phoenix Suns, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.30 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Ρόμα-Γιουβέντους, Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.30 Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT5HD

Liga Portugal Bwin, 23η Αγωνιστική

Lega Basket Serie A, 20η Αγωνιστική

Turkish Basketball Super League, 20η Αγωνιστική

Δευτέρα 06.03.23

00.00 ATP 250 Chile Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Oklahoma City Thunder-Utah Jazz, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

04.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

18.30 Εκπομπή «Pregame Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» COSMOTE SPORT6HD

19.30 Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός, Stoiximan Super League, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.30 Σασουόλο-Κρεμονέζε, Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.30 Εκπομπή «Postgame Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Τορίνο-Μπολόνια, Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

23.00 Εκπομπή «Στο Πλεχτό» COSMOTE SPORT2HD

Liga Portugal Bwin, 23η Αγωνιστική