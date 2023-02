To PlayStation μπήκε στο βιβλίο Guinness ως το πιο πετυχημένο videogame brand οικιακής κονσόλας

Βρίσκεται στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα και ξεχωρίζει.

To PlayStation βραβεύτηκε από την υπηρεσία των ρεκόρ Guinness ως το πιο πετυχημένο brand οικιακής κονσόλας στον κόσμο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία των πρώτων δύο κονσολών (κυρίως του PS2), ενώ σε πολύ καλά επίπεδα κινήθηκαν και οι επόμενες δύο.

Το πρώτο PlayStation έφτασε τα 100 εκατομμύρια πωλήσεις μέσα σε μια δεκαετία από την κυκλοφορία του (το 1994), ενώ το PS2 άγγιξε τα 155 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη του 2012.

Το PS3 έφτασε τα 87.4 εκατομμύρια έως τα τέλη Μαρτίου του 2017 και το PS4 τα 117.2 εκατομμύρια έως και τα τέλη Μαρτίου του 2022.

Υπενθυμίζεται πως το PS5 (με τα αρκετά προβλήματα διαθεσιμότητας) ανακοινώθηκε πως μέχρι τον Ιανουάριο έχει πετύχει πωλήσεις 30 εκατομμυρίων συστημάτων.

Σε ό,τι αφορά τα φορητά συστήματα, το PSP άγγιξε τα 80 εκατομμύρια πωλήσεις μέχρι τον Νοέμβριο του 2013, ενώ το PS Vita εκτιμάται πως άγγιξε μόλις τα 15 εκατομμύρια (επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν).

