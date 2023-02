Πρόστιμο στην Mars μετά τον παραλίγο πνιγμό δύο εργαζομένων σε δεξαμενή σοκολάτας

Σε εργοστάσιο της Mars Wrigley επιβλήθηκε πρόστιμο αφού δύο εργαζόμενοι έπεσαν σε δεξαμενή σοκολάτας και παραλίγο να πνιγούν.

Τον περασμένο Ιούνιο, στο εργοστάσιο της M&M/Mars στο Elizabethtown, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, δύο εργαζόμενοι - που απασχολούνταν από εξωτερική εργολαβική εταιρεία - έπεσαν μέσα στη μερικώς γεμάτη δεξαμενή σοκολάτας ενώ εκτελούσαν εργασίες συντήρησης.

Just arrived on scene here at Mars M&M Chocolates in Elizabethtown after 2 employees have fallen into a tank filled with chocolate. Stay with @CBS21NEWS for the latest pic.twitter.com/kTRJs9o5v8