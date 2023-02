Ποδηλάτης έχασε τον έλεγχο και προσγειώθηκε με το κεφάλι στο πίσω μέρος ενός απορριμματοφόρου (vid)

Ο ποδηλάτης έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο πίσω μέρος ενός απορριμματοφόρου.

Ένας αδέξιος ποδηλάτης πιάστηκε να πέφτει στο πίσω μέρος ενός φορτηγού απορριμματοφόρου και να προσγειώνεται με το κεφάλι στο εσωτερικό του. Η δραματική στιγμή συνέβη σε έναν στενό δρόμο στο Νιούλιν της Κορνουάλης την Τρίτη (07/02), καθώς το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του φορτηγού ανακύκλωσης κατέγραψε το ατύχημα στην κάμερα.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, ο αναβάτης, ο οποίος φέρει μια κόκκινη τσάντα γύρω από τη μέση και την πλάτη του, χάνει τον έλεγχο του ποδηλάτου του, καθώς κατεβαίνει μια ανηφόρα.

Newlyn has it all 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/gIChGLAKsL