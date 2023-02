Αστεροειδής φώτισε τον ουρανό πάνω από τη Μάγχη (vid)

Ένα μοναδικό περιστατικό καταγράφηκε στη Μάγχη, καθώς κάμερα απαθανάτισε την στιγμή που αστεροειδης εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης.

Ένας μικρός αστεροειδής φώτισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Μάγχη, καθώς εθεάθη να εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης.

Το αντικείμενο, με την ονομασία Sar2667, δημιούργησε ένα φαινόμενο διαττόντων αστέρων τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (13/02), με πολλά άτομα να μοιράζονται βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν τον βράχο να φαίνεται να εκρήγνυται καθώς πετάει στον ουρανό.

Οι επιστήμονες είχαν προβλέψει νωρίτερα πού θα συνέβαινε η έκρηξη του αστεροειδούς. Αυτή είναι μόλις η έβδομη φορά που το κατάφεραν με επιτυχία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος δήλωσε ότι ο αστεροειδής, ο οποίος είχε μέγεθος 1 μέτρο, αναμένεται να «χτυπήσει» τη γήινη ατμόσφαιρα κοντά στη γαλλική πόλη Ρουέν.

A 1-meter meteoroid (small #asteroid) has been detected and is expected to *safely* strike Earth's atmosphere over northern France between 3:50-4:03 CET.



In the area? Look out for a #ShootingStar!☄️#Fireball#Sar2667 https://t.co/ul0tAMmXBK