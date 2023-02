Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Disturbed!

Την Δευτέρα 26 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού

Από τη δημιουργία τους, στα τέλη των 90s, και έως σήμερα, οι Disturbed έχουν στο ενεργητικό τους περισσότερες από 17 εκατομμύρια πωλήσεις και σχεδόν 8 δις streams. Ταυτόχρονα, κατέχουν ένα σπουδαίο ρεκόρ με πέντε σερί κυκλοφορίες δίσκων τους να κάνουν ντεμπούτο στην κορυφή του charts των ΗΠΑ, κάτι που μόνο αυτοί και οι Metallica έχουν καταφέρει.



Το κουαρτέτο, που έχει προταθεί δύο φορές για βραβείο Grammy, ξεκίνησε την καριέρα του με το επιδραστικό και πέντε φορές πλατινένιο, “The Sickness”, για να συνεχίσει την πορεία του με ένα αξιοζήλευτο σερί κυκλοφοριών που τους τοποθέτησε, δικαιωματικά, στην πρώτη γραμμή του hard rock / heavy metal στερεώματος.



Τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από τέσσερα χρόνια σιωπής, επέστρεψαν με τον όγδοο δίσκο τους, με τίτλο “Divisive”, που βρίσκει τη μπάντα να επιστρέφει στις ρίζες της και να κυκλοφορεί μια σπουδαία δουλειά που σύμφωνα με το Metal Hammer, “επιβεβαιώνει τη θέση τους στο θρόνο του σύγχρονου metal”. Τα singles “Hey You” και “Unstoppable” ενθουσίασαν τους φανατικούς τους οπαδούς και κέρδισαν τη θέση τους στη λίστα με τα σπουδαιότερα τραγούδια τους που έχουν πλέον αφήσει εποχή. Οι David Draiman (φωνή), Dan Donegan (κιθάρα), Mike Wengren (ντραμς), John Moyer (μπάσο), αχώριστοι από την πρώτη στιγμή, ετοιμάζονται για ακόμα μία μεγάλη παγκόσμια περιοδεία, η οποία θα τους φέρει και στην Αθήνα.

Μετά την αξέχαστη εμφάνισή τους στο Release Athens 2019, οι Disturbed των “Down with the Sickness”, “Are You Ready”, “Stricken”, “The Sound of Silence”, “Ten Thousand Fists”, “Vengeful One”, “Indestructible” και “Inside The Fire” θα ταρακουνήσουν και πάλι την Πλατεία Νερού.

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στις 11:00, προς 40€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.



Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr