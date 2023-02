Απίστευτο ατύχημα με σύγκρουση αεροπλάνου με λεωφορείο στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (vid)

Αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκε με λεωφορείο μέσα στο αεροδρόμιο του Λος Αντζελες των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν στο ατύχημα.

Ένα απίστευτο ατύχημα έγινε στις ΗΠΑ, όταν αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκε με λεωφορείο μέσα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ενώ οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι πέντε άτομα τραυματίστηκαν στο ατύχημα.

Όλα έγιναν σήμερα, όταν ένα αεροπλάνο Airbus A321 της American Airlines που δεν μετέφερε επιβάτες και ρυμουλκούνταν από βαρύ όχημα, προσέκρουσε πάνω σε λεωφορείο μέσα στο αεροδρόμιο της πόλης των ΗΠΑ.

