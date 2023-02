Σε δημοπρασία χειρόγραφοι στίχοι του Ντέιβιντ Μπόουι: Πουλήθηκαν σχεδόν 64.500 ευρώ

Το χειρόγραφο είχε δοθεί σε έναν φανατικό θαυμαστή του τη δεκαετία του 1970.

Χειρόγραφοι στίχοι του Ντέιβιντ Μπόουι πουλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι 57.000 αγγλικών λιρών, δηλαδή 64.385 ευρώ.

Οι στίχοι του τραγουδιού «Jean Genie» του αείμνηστου τραγουδιστή της ροκ γράφτηκαν σε φύλλο χαρτιού και δόθηκαν σε έναν φανατικό θαυμαστή του τη δεκαετία του 1970. Ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του 2016 σε ηλικία 69 ετών, κυκλοφόρησε το τραγούδι το 1972 και ήταν το πρώτο στο άλμπουμ του «Aladdin Sane».

Bidding is currently at £46k ahead of next Tuesday's sale of the #DavidBowie handwritten Jean Genie lyrics. Previous set of handwritten lyrics for 'Starman' fetched £200k (inc premiums)..https://t.co/UszngrZvCY pic.twitter.com/odeK2Vhb2q