Ο viral «ερευνητής» που ισχυρίστηκε πως προέβλεψε τον φονικό σεισμό στην Τουρκία (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η πρόβλεψη, ενός «ερευνητή», για τον φονικό σεισμό στην Τουρκία.

Η πρόβλεψη ενός Ολλανδού «ερευνητή», που λίγα 24ωρα πριν τον φονικό σεισμό που χτύπησε την Τουρκία και τη Συρία, είχε προβλέψει πως «κάπου μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σημειωθεί σεισμός στην κεντρική και νότια Ασία, καθώς και στον ωκεανό». Η ανάρτησή του στο Twitter όχι μόνο έχει πάρει εκατομμύρια κοινοποιήσεις αλλά ο ίδιος αντιμετωπίζεται και ως ένα είδος προφήτη από μερίδα απελπισμένου κόσμου που του ζητάει να προβλέψει πότε και αν θα γίνει άλλος σεισμός.

Βέβαια, ο Φρανκ Χούγκερμπιτς, όπως ονομάζεται ο δήθεν «αστροσεισμολόγος», όχι μόνο δεν είναι επιστήμονας, αλλά δεν έχει καν πτυχίο ενώ παλιότερα είχε προβλέψει για επικείμενη καταστροφή του Λος Αντζελες, όπως και για τη βύθιση της Ιαπωνίας.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV