H Τουρκία μπλόκαρε την πρόσβαση στο Twitter μετά τους φονικούς σεισμούς

Ουδείς γνωρίζει ακόμη τους λόγους, ο Μασκ καθησυχάζει την παγκόσμια κοινότητα.

Οι φονικοί σεισμοί στην Τουρκία είναι από τα πρώτα θέματα επικαιρότητας παγκοσμίως και φαίνεται πως η κυβέρνηση της χώρας μπλόκαρε την πρόσβαση στο Twitter. Σύμφωνα με άρθρο του Bloomberg, ουδείς μπορεί να συνδεθεί στη συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης από το απόγευμα της Τετάρτης και αρκετοί έχουν στραφεί σε λύσεις τύπου VPN. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης τοποθετήθηκε επίσημα, κατηγορώντας την κυβέρνηση Ερντογάν για αυτήν την εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαροι οι λόγοι αυτής της απαγόρευσης, εν μέσω μάλιστα μιας πολύ δυσάρεστης κατάστασης για τον τουρκικό λαό. Τα social media έχουν βοηθήσει πολύ σε παρόμοιες περιπτώσεις άλλων χωρών και ως εκ τούτου τα ερωτήματα που δημιουργούνται εδώ είναι ακόμη περισσότερα.

Ο Έλον Μασκ τοποθετήθηκε από το λογαριασμό του και καθησύχασε την παγκόσμια κοινότητα αναφέροντας πως οι υπηρεσίες του Twitter θα επανέλθουν άμεσα στην Τουρκία.

Twitter has been informed by the Turkish government that access will be reenabled shortly