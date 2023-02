Release Athens x SNF Nostos / Οι RӦYKSOPP (Πλατεία Νερού) & TASH SULTANA (Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ) headliners στις 21 Ιουνίου 2023

Το 2023, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας τρεις μοναδικές φεστιβαλικές ημέρες σε δύο σκηνές. Την Τετάρτη 21 Ιουνίου, υποδέχονται δύο ξεχωριστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

To πάντοτε ανήσυχο ντουέτο των Röyksopp θα ανέβει ως headliner στη σκηνή της Πλατείας Νερού, φέρνοντας μαζί του μια πραγματικά μεγάλη και φαντασμαγορική παραγωγή, ενώ τη σκηνή του Ξέφωτου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα καταλάβουν οι Tash Sultana, το μουσικό φαινόμενο από την Αυστραλία, στην παρθενική τους εμφάνιση στη χώρα μας.

Σύντομα, θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα, τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για τις άλλες δύο που θα γίνουν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Το Release Athens x SNF Nostos πραγματοποιείται στις 20, 21 και 23 Ιουνίου και φέρνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής σε δύο stages, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε ένα συναρπαστικό συναυλιακό τριήμερο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Release Athens 2023.

Οι Röyksopp δημιουργήθηκαν το 2001, από τους Svein Berge και Torbjørn Brundtland, στο Τρόμσο της Νορβηγίας. Με επιρροές που ξεκινούν από τον Giorgio Moroder και τον Vangelis και φτάνουν μέχρι τους Pink Floyd και τους Kraftwerk, το ντουέτο κατάφερε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, χάρη στο εμφανές μελωδικό τους χάρισμα και τη βαθιά γνώση της ιστορίας της ηλεκτρονικής μουσικής.

Τα ιδιαίτερα τραγούδια τους, τούς μετέτρεψαν σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής τα τελευταία είκοσι χρόνια, με μεγάλες επιτυχίες (“What Else Is There?”, “Here She Comes Again”, “Monument”, “Running To The Sea” κ.α.), εξαιρετικούς δίσκους και συναρπαστικά remixes για ξεχωριστούς καλλιτέχνες, όπως οι Depeche Mode, η Lady Gaga, ο Beck και οι Coldplay.

Το 2022, επέστρεψαν με το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο project της καριέρας τους. Έχοντας αποχαιρετήσει επίσημα το παραδοσιακό album format, οι Röyksopp, με αφετηρία το λαμπερό single “Impossible” (με την Alison Goldfrapp στα φωνητικά) και μια σειρά από οπτικοακουστικές δημιουργίες, παρέδωσαν την τριλογία “Profound Mysteries”, η οποία αποτελεί -όχι μόνο- ένα τολμηρό, νέο κεφάλαιο στην πορεία τους, αλλά ίσως και την κορυφαία στιγμή της δισκογραφίας τους.

To 2023, είναι έτοιμοι για τη νέα τους περιοδεία, με τίτλο “True Electric”, η οποία ξεκινάει στις 16 Φεβρουαρίου και θα τους φέρει στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos, για ένα εκλεκτικό σετ σπάνιας ομορφιάς.

Τι να πρωτοπεί κανείς για το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Tash Sultana; Γεννήθηκε στην Μελβούρνη το 1995 και από τριών χρονών ξεκίνησε να παίζει κιθάρα. Από εκείνο το σημείο αρχίζει να μαθαίνει κάθε είδους όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά, πλήκτρα και πολλά ακόμα) και ξεκινά μια εντυπωσιακή πορεία, αρχικά ως street artist στους δρόμους της πόλης και σύντομα ως ένα ιντερνετικό παιδί-θαύμα. Η σπιτική ηχογράφηση του “Jungle”, το τραγούδι που έγινε viral το 2016, θα ξεπεράσει το 1εκ. views μέσα σε πέντε ημέρες (πλέον έχει φτάσει τα 160 εκ.), και θα εκτοξεύσει το όνομα και τη φήμη των Tash Sultana από τους δρόμους της Μελβούρνης σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το ντεμπούτο άλμπουμ, “Flow State”, θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην Αυστραλία ενώ την ίδια στιγμή θα κάνει εμφατικά sold-out σε μερικές από τις σπουδαιότερες αρένες του κόσμου (μόνο το 2019 θα πουλήσει περισσότερα από 500.000 εισιτήρια). Ο δεύτερος δίσκος θα κυκλοφορήσει το 2021 και θα γνωρίσει την αποθέωση από το κοινό που έχει μαγευτεί από αυτό το εντυπωσιακό ταλέντο και το χάρισμα του να αναμιγνύει με ευκολία τόσες πολλές επιρροές, που ξεκινούν από την pop μουσική και περνούν από τη dub/reggae, τη neo-soul και το R&B.

Το 2023, προβλέπεται μια ακόμα σημαντική χρονιά στην πορεία τους, με νέα μουσική και μια μεγάλη περιοδεία στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο που θα τους φέρει και στο Release Athens x SNF Nostos, στο απόγειο μιας ξεχωριστής καριέρας που τους καθιέρωσε ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής.

Η προπώληση ξεκινάει την Παρασκευή 10/2, στις 11:00, προς 30€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Επισημαίνουμε πως ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που προσφέρει τις παραπάνω παροχές λειτουργεί μόνο στην Πλατεία Νερού αλλά οι κάτοχοι των VIP εισιτηρίων έχουν πρόσβαση και στις δύο σκηνές.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr / www.snfnostos.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Παράλληλα, το ΙΣΝ θα προχωρήσει σε επιπλέον δωρεές ύψους €500.000 που θα φέρουν το όνομα SNF x Release Athens προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αποστολή την ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματικής του φετινού SNF Nostos που είναι αφιερωμένη σε αυτή.