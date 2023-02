Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας έρχονται ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Κύπελλο Ελλάδας Novibet αυτή την εβδομάδα, με την ημιτελική φάση να κάνει σέντρα την Πέμπτη 9/2, ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Ο Ολυμπιακός των 28 κατακτήσεων, η ΑΕΚ των 15, ο ΠΑΟΚ των 7 και ο ΠΑΣ Λαμία, που πέρσι κατάφερε να φτάσει έως τους 4, διεκδικούν μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα καταφέρουν να βρεθούν ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του φετινού τίτλου; Θα το μάθουμε αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE SPORT.

Η δράση της ημέρας θα ξεκινήσει στις 18.30 (COSMOTE SPORT 2HD) με τον ΠΑΣ Λαμία να υποδέχεται στο «Αθανάσιος Διάκος» τον ΠΑΟΚ. Στις 20.30 θα ακολουθήσει το «ντέρμπι» ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. «Ένωση» και «ερυθρόλευκοι» θα συναντηθούν στην «OPAP Arena», σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το COSMOTE SPORT 1HD.

Όπως κάθε φορά, οι pregame και postgame εκπομπές θα μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ των αναμετρήσεων, με πλούσια ανάλυση από την έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT και αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Οι δύο pregame εκπομπές (Πέμπτη 9/2, 17.30 & 19.30) θα μεταδοθούν ελεύθερα και από το επίσημο κανάλι της COSMOTE TV στο Youtube.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet:

Φεβρουάριος



Τρίτη 07.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

04.00 Utah Jazz-Dallas Mavericks, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.30 ΑΕΚ-Λιμόζ, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 3η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

19.30 Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός» LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.00 ATP 250 Open Sud de France, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

20.00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, CEV Challenge Cup Ανδρών, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.30 Εκπομπή «Pick ’n Roll» LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.45 Σαλερνιτάνα-Γιουβέντους, Serie A, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

21.45 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Ρέξαμ, Emirates FA Cup, 4ος Γύρος LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.45 Χάμιλτον-Κουίν Οφ Σάουθ, Scottish Trust Trophy, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

22.00 ATP 250 Open Sud de France, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός» LIVE COSMOTE SPORT8HD

Τετάρτη 08.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Χουανκάγιο-Νασιονάλ Παραγουάης, Copa Libertadores, 1ος Γύρος, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

03.00 Memphis Grizzlies-Chicago Bulls, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.00 Παναθηναϊκός-Πόρτο, UEFA Youth League, Πλέι-οφ LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.00 World Athletics Indoor Tour Orlen Copernicus Cup, Τόρουν, Πολωνία LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.00 ATP 250 Open Sud de France, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Ντιζόν-Χάποελ Χολόν, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 3η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.00 Τουρ-Φρίντριχσαφεν, CEV Champions League Ανδρών, Πλέι-οφ, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.45 Σάντερλαντ-Φούλαμ, Emirates FA Cup, 4ος Γύρος LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.45 Νταντί-Ρέιθ Ρόβερς, Scottish Trust Trophy, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

22.00 ATP 250 Open Sud de France, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

Πέμπτη 09.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Boston Celtics-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

02.30 Miami Heat-Indiana Pacers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 Portland Trail Blazers-Golden State Warriors, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

17.30 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame ΠΑΣ Λαμία-ΠΑΟΚ» LIVE COSMOTE SPORT2HD

18.30 ΠΑΣ Λαμία-ΠΑΟΚ, Κύπελλο Ελλάδας Novibet, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.30 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame ΑΕΚ-Ολυμπιακός» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.30 Αλ Γουέχντα-Αλ Νασρ, Roshn Saudi League, 16η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.00 ATP 250 Open Sud de France, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

20.00 Εστορίλ-Μποαβίστα, Liga Portugal Bwin, 14η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

20.05 Γκέπινγκεν-Ερλάνγκεν, LIQUI MOLY Bundesliga Χάντμπολ, 19η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

20.30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Κύπελλο Ελλάδας Novibet, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.30 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame ΠΑΣ Λαμία-ΠΑΟΚ» LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 ATP 250 Open Sud de France, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame ΑΕΚ-Ολυμπιακός» LIVE COSMOTE SPORT1HD

Παρασκευή 10.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Orlando Magic-Denver Nuggets, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

04.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

09.30 WRC Sweden, SS2 Brattby 1 LIVE COSMOTE SPORT5HD

10.30 WRC Sweden, SS3 Sarsjoliden 1 LIVE COSMOTE SPORT5HD

12.00 WRC Sweden, SS4 Botsmark 1 LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.30 ATP 250 Open Sud de France, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.30 ATP 250 Open Sud de France, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.30 Αλ Ίτιχαντ-Αλ Ανταλάχ, Roshn Saudi League, 16η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.00 ATP 250 Open Sud de France, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

20.00 Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς-Σάο Πάουλο, FIBA Intercontinental Cup, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

20.05 WRC Sweden, SS8 Umea Sprint 2 LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Μίλαν-Τορίνο, Serie A, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Μπέρμιγχαμ-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 ATP 250 Open Sud de France, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

23.00 Τενερίφη-Μόναστιρ, FIBA Intercontinental Cup, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

Σάββατο 11.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Philadelphia 76ers-New York Knicks, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 Sacramento Kings-Dallas Mavericks, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.30 Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

09.00 WRC Sweden, SS9 Norrby 1 LIVE COSMOTE SPORT5HD

10.00 WRC Sweden, SS10 Floda 1 LIVE COSMOTE SPORT5HD

11.40 WRC Sweden, SS11 Savar 1 LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.30 Μπελεντίγεσι-Μπαχτσέσεχιρ, Turkish Basketball Super League, 19η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

15.00 WRC Sweden, SS12 Norrby 2 LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Έμπολι-Σπέτσια, Serie A, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 ATP 250 Open Sud de France, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 Γουίγκαν-Χάντερσφιλντ, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

18.00 ATP 250 Open Sud de France, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.00 Λέτσε-Ρόμα, Serie A, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.00 Αρούκα-Σάντα Κλάρα, Liga Portugal Bwin, 20η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.45 Λάτσιο-Αταλάντα, Serie A, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.30 Βιτόρια Γκιμαράες-Πορτιμονένσε, Liga Portugal Bwin, 20η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

23.00 World Athletics Indoor Tour Millrose Games, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ LIVE COSMOTE SPORT8HD

Κυριακή 12.02.23

01.00 Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT5HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 New York Knicks-Utah Jazz, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.30 Golden State Warriors-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 UFC 284: Islam Makhachev-Alexander Volkanovski, Περθ, Αυστραλία LIVE COSMOTE SPORT9HD

11.05 WRC Sweden, SS17 Vastervik 2 LIVE COSMOTE SPORT5HD

13.00 WRC Sweden, Umea 2 Wolf Power Stage LIVE COSMOTE SPORT5HD

13.30 Ουντινέζε-Σασουόλο, Serie A, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

13.30 Μπαρτσελόνα-Μπρεογκάν, ACB Liga Endesa, 20η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.30 Αναντολού Εφές-Μπούρσασπορ, Turkish Basketball Super League, 19η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

15.15 Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-Ατρόμητος» LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Βόλος ΝΠΣ-Ατρόμητος, Stoiximan Super League 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Μπολόνια-Μόντσα, Serie A, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

16.00 ATP 250 Open Sud de France, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.00 Εκπομπή «Postgame Βόλος ΝΠΣ-Ατρόμητος» LIVE COSMOTE SPORT1HD

18.00 FIBA Intercontinental Cup, Τελικός 3ης Θέσης LIVE COSMOTE SPORT9HD

18.30 Βαρέζε-Αρμάνι Μιλάνο, Lega Basket Serie A, 19η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.00 Γιουβέντους-Φιορεντίνα, Serie A, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.00 Ρέτζιο Εμίλια-Βίρτους Μπολόνια, Lega Basket Serie A, 19η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Πόρτο, Liga Portugal Bwin, 20η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.00 Boston Celtics-Memphis Grizzlies, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.00 ATP 250 Dallas Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Μάλαγα-Μπασκόνια, ACB Liga Endesa, 20η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.00 FIBA Intercontinental Cup, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.45 Νάπολι-Κρεμονέζε, Serie A, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.30 Μαρίτιμο-Μπράγκα, Liga Portugal Bwin, 20η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

Δευτέρα 13.02.23

00.00 ATP 250 Cordoba Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT5HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

01.30 Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs, NFL Super Bowl LVII COSMOTE SPORT3HD

14.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

16.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

16.15 Εκπομπή «Pregame ΠΑΣ Λαμία-ΟΦΗ » LIVE COSMOTE SPORT3HD

17.00 ΠΑΣ Λαμία-ΟΦΗ, Stoiximan Super League 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

17.30 Εκπομπή «Pregame ΑΕΚ-Λεβαδειακός » LIVE COSMOTE SPORT2HD

18.30 ΑΕΚ-Λεβαδειακός, Stoiximan Super League 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.00 Εκπομπή «Postgame ΠΑΣ Λαμία-ΟΦΗ » LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.30 Ελλάς Βερόνα-Σαλερνιτάνα, Serie A, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

20.00 Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Παναιτωλικός » LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.30 Εκπομπή «Postgame ΑΕΚ-Λεβαδειακός » LIVE COSMOTE SPORT2HD

20.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Ολυμπιακός-Παναιτωλικός, Stoiximan Super League 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Σαμπντόρια-Ίντερ, Serie A, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

23.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

23.00 Εκπομπή «Στο Πλεχτό» COSMOTE SPORT2HD

23.15 Μποαβίστα-Κάζα Πία, Liga Portugal Bwin, 20η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

Τρίτη 14.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Miami Heat-Denver Nuggets, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

03.30 Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

20.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.30 Εκπομπή «Pick ’n Roll» LIVE COSMOTE SPORT4HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Μίλαν-Τότεναμ, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Μπέρνλι-Γουότφορντ, Sky Bet EFL Championship, 32η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

Τετάρτη 15.02.23

00.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Νασιονάλ Παραγουάης-Χουανκάγιο, Copa Libertadores, 1ος Γύρος, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

02.30 Milwaukee Bucks-Boston Celtics, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

04.00 Phoenix Suns-Sacramento Kings, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 Αλ Φάιχα-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 17η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

18.30 Εκπομπή «Pregame Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός » LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, CEV Challenge Cup Ανδρών, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.00 Αρμάνι Μιλάνο-Μπρέσια, Lega Basket Coppa Italia, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

20.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.30 Εκπομπή «Postgame Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός» LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.45 Πέζαρο-Βαρέζε, Lega Basket Coppa Italia, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.50 World Athletics Indoor Tour Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, Λιεβέν, Γαλλία LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Ντόρτμουντ-Τσέλσι, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Κλαμπ Μπριζ-Μπενφίκα, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μίντλεσμπρο, Sky Bet EFL Championship, 32η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

Πέμπτη 16.02.23

00.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Brooklyn Nets-Miami Heat, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

04.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.00 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Βίρτους Μπολόνια-Βενέτσια, Lega Basket Coppa Italia, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

19.30 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, ACB Copa del Rey, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.45 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.45 Μπαρτσελόνα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVECOSMOTE SPORT2HD

19.45 Σάλτσμπουργκ-Ρόμα, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.45 Άγιαξ-Ουνιόν Βερολίνου, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

19.45 Μπράγκα-Φιορεντίνα, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.45 Τραμπζονσπόρ-Βασιλεία, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVECOSMOTE SPORT7HD

20.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.45 Τορτόνα-Τρεντίνο, Lega Basket Coppa Italia, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

22.00 Γιουβέντους-Ναντ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Σεβίλη-PSV Αϊντχόφεν, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Λεβερκούζεν-Μονακό, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

22.00 Λάτσιο-Κλουζ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.00 ΑΕΚ Λάρνακας-Ντίνπρο, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική LIVECOSMOTE SPORT7HD

22.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Μπαρτσελόνα-Μάλαγα, ACB Copa del Rey, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

Παρασκευή 17.02.23

00.00 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Chicago Bulls-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

11.30 Φρίντριχσαφεν-Τουρ, CEV Champions League Ανδρών, Πλέι-οφ, 2η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT6HD (15.02 21:00)

12.00 Σαχτάρ Ντονέτσκ-Ρεν, UEFA Europa League, Knockout Round Play-offs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (16.02, 19:45)

12.00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μίντιλαντ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (16.02, 22:00)

14.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

13.00 Μπόντο Γκλιμτ-Λεχ Πόζναν, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT2HD (16.02, 19:45)

14.00 Καραμπάγκ-Γάνδη, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (16.02, 19:45)

14.00 Σερίφ Τιρασπόλ-Παρτίζαν, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (16.02, 22:00)

15.00 Λουντογκόρετς-Άντερλεχτ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT2HD (16.02, 22:00)

16.00 ATP 500 ABN AMRO Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 Αλ Νασρ-Αλ Τααβούν, Roshn Saudi League, 17η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.30 Τενερίφη-Γκραν Κανάρια, ACB Copa del Rey, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.45 Σασουόλο-Νάπολι, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Κάρντιφ-Ρέντινγκ, Sky Bet EFL Championship, 33η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

22.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Μπανταλόνα-Μπασκόνια, ACB Copa del Rey, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

Σάββατο 18.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.50 NBA All-Star Pre Stand Up LIVE COSMOTE SPORT4HD

04.00 NBA All-Star Weekend Rising Stars LIVE COSMOTE SPORT4HD

14.30 Μίλγουολ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Sky Bet EFL Championship, 33η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

16.00 Εκπομπή «Pregame Παναθηναϊκός-Βόλος ΝΠΣ» LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Σαμπντόρια-Μπολόνια, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

16.00 ATP 500 ABN AMRO Open, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 Παναθηναϊκός-Βόλος ΝΠΣ, Stoiximan Super League, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 Λούτον-Μπέρνλι, Sky Bet EFL Championship, 33η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.30 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Άρης » LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.00 Εκπομπή «Postgame Παναθηναϊκός-Βόλος ΝΠΣ» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Μόντσα-Μίλαν, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.00 Lega Basket Coppa Italia, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

19.30 ΟΦΗ-Άρης, Stoiximan Super League, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.30 ACB Copa del Rey, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.30 ATP 500 ABN AMRO Open, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.30 Εκπομπή «Postgame ΟΦΗ-Άρης » LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.45 Ίντερ-Ουντινέζε, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.45 Lega Basket Coppa Italia, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

22.30 ACB Copa del Rey, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.30 Πόρτο-Ρίο Άβε, Liga Portugal Bwin, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

Κυριακή 19.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 UFC Fight Night: Marlon Vera-Cory Sandhagen, Λας Βέγκας, ΗΠΑ LIVE COSMOTE SPORT9HD

02.50 NBA All-Star Pre Stand Up LIVE COSMOTE SPORT4HD

03.00 NBA All-Star Weekend State Farm All-Star Saturday Night LIVE COSMOTE SPORT4HD

13.30 Αταλάντα-Λέτσε, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

14.00 Μάδεργουελ-Χαρτς, cinch Scottish Premiership, 26η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 ΠΑΣ Λαμία-Ολυμπιακός, Stoiximan Super League, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Σαλερνιτάνα-Λάτσιο, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

16.00 Φιορεντίνα-Έμπολι, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

16.30 ATP 500 ABN AMRO Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.05 Μαγδεμβούργο-Αμβούργο, LIQUI MOLY Bundesliga, 20η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

18.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Σπέτσια-Γιουβέντους, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.00 Lega Basket Coppa Italia, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

19.30 Παναιτωλικός-Ιωνικός, Stoiximan Super League, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.00 Μπράγκα-Αρούκα, Liga Portugal Bwin, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

20.00 ACB Copa del Rey, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.00 ATP 250 Argentina Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.30 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Ρόμα-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 ATP 250 Delray Beach Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Κάζα Πία-Βιτόρια Γκιμαράες, Liga Portugal Bwin, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

Δευτέρα 20.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.50 NBA All-Star Pre Stand Up LIVE COSMOTE SPORT4HD

03.00 NBA All-Star Weekend 72nd All-Star Game LIVE COSMOTE SPORT4HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Σάβες-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Bwin, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.45 Τορίνο-Κρεμονέζε, Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Γουότφορντ-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 33η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

23.00 Εκπομπή «Στο Πλεχτό» COSMOTE SPORT2HD

23.15 Μπενφίκα-Μποαβίστα, Liga Portugal Bwin, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

Τρίτη 21.02.23

00.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.30 Εκπομπή «Pick ’n Roll» LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Νάπολι, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Πλίμουθ-Τσέλτεναμ, EFL Papa John’s Trophy, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

Τετάρτη 22.02.23

00.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

00.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε-Φλαμένγκο, Recopa Sudamericana, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

20.30 World Athletics Indoor Tour World Tour Madrid, Μαδρίτη, Ισπανία LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Λειψία-Μάντσεστερ Σίτι, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Ίντερ-Πόρτο, UEFA Champions League, Φάση των 16, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Άκρινγκτον-Μπόλτον, EFL Papa John’s Trophy, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

CEV Champions League Γυναικών, Playoffs, 1η Αγωνιστική

Πέμπτη 23.02.23

00.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

00.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

10.00 World Athletics Continental Tour Gold Maurie Plant Meet LIVE COSMOTE SPORT9HD

18.00 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.45 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.45 Ναντ-Γιουβέντους, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.45 PSV Αϊντχόφεν-Σεβίλη, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.45 Μίντιλαντ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

19.45 Μονακό-Λεβερκούζεν, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.45 Παρτίζαν-Σερίφ Τιρασπόλ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.45 Ντνίπρο-ΑΕΚ Λάρνακας, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.45 Κλουζ-Λάτσιο, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

22.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπαρτσελόνα, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Ρόμα-Σάλτσμπουργκ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Ουνιόν Βερολίνου-Άγιαξ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

22.00 Ρεν-Σαχτάρ Ντονέτσκ, UEFA Europa League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.00 Γάνδη-Καραμπάγκ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.00 Φιορεντίνα-Μπράγκα, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Λεχ Πόζναν-Μπόντο Γκλιμτ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.00 Βασιλεία-Τραμπζονσπόρ, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

Παρασκευή 24.02.23

00.00 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

00.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Indiana Pacers-Boston Celtics, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα-Μιγιονάριος, Copa Libertadores, 2ος Γύρος, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

05.00 Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.00 Sacramento Kings-Portland Trail Blazers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.00 Κλήρωση UEFA Europa League, Φάση των 16 LIVE COSMOTE SPORT1HD

14.00 Άντερλεχτ-Λουντογκόρετς, UEFA Europa Conference League, Knockout Round Play-οffs, 2η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (23.02, 19:45)

14.30 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

15.00 Κλήρωση UEFA Europa Conference League, Φάση των 16 LIVE COSMOTE SPORT1HD

15.30 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.15 Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΣ Λαμία» LIVE COSMOTE SPORT2HD

20.00 Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΣ Λαμία, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

20.00 Αλ Ιτιχάντ-Αλ Ραέντ, Roshn Saudi League, 18η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (23.02, 19:30)

21.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.00 Εκπομπή «Postgame Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΣ Λαμία» LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

23.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

Σάββατο 25.02.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

01.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

02.30 Milwaukee Bucks-Miami Heat, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

02.30 Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.30 Los Angeles Clippers-Sacramento Kings, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.30 Κόβεντρι-Σάντερλαντ, Sky Bet EFL Championship, 34η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

15.00 FIG Individual Apparatus World Cup, Γερμανία, Κότμπους, 1η Ημέρα LIVE COSMOTE SPORT9HD

16.00 World Athletics Indoor Tour Birmingham World Tour Final, Μπέρμιγχαμ, Μεγάλη Βρετανία LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.30 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 ATP 250 Qatar Exxonmobil Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 Ντάμακ-Αλ Νασρ, Roshn Saudi League, 18η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

17.00 ΚΠΡ-Μπλάκμπερν, Sky Bet EFL Championship, 34η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

17.30 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.30 Αρούκα-Κάζα Πία, Liga Portugal Bwin, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.00 Έμπολι-Νάπολι, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.00 Detroit Pistons-Toronto Raptors, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

19.30 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.30 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Λέτσε-Σασουόλο, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.30 Βιζέλα-Μπενφίκα, Liga Portugal Bwin, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

Κυριακή 26.02.23

00.00 ATP 500 Rio Open presented by Claro, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 UFC Fight Night: Nikita Krylov-Ryan Spann, ΗΠΑ, Λας Βέγκας LIVE COSMOTE SPORT8HD

02.30 New York Knicks-New Orleans Pelicans, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.30 Philadelphia 76ers-Boston Celtics, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

13.30 Μπολόνια-Ίντερ, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

15.00 Φούσε Βερολίνου-Μέλσουνγκεν, LIQUI MOLY Bundesliga Χάντμπολ, 21η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.00 FIG Individual Apparatus World Cup, Γερμανία, Κότμπους, 2η Ημέρα LIVE COSMOTE SPORT9HD

15.15 Εκπομπή «Pregame Ιωνικός-ΟΦΗ» LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Ιωνικός-ΟΦΗ, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Σαλερνιτάνα-Μόντσα, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

17.00 Ρέιντζερς-Σέλτικ, Viaplay Cup, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT3HD

18.00 Εκπομπή «Postgame Ιωνικός-ΟΦΗ» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Ουντινέζε-Σπέτσια, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

20.00 Milwaukee Bucks-Phoenix Suns, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.45 Μίλαν-Αταλάντα, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.30 Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.30 ATP 500 Rio Open presented by Claro, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Πόρτο-Ζιλ Βισέντε, Liga Portugal Bwin, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

ATP 250 Open 13 Provence, Τελικός

World Tour Padel Άμπου Ντάμπι, Τελικοί Ανδρών & Γυναικών

Δευτέρα 27.02.23

01.00 Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» COSMOTE SPORT6HD

19.00 ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.30 Ελλάς Βερόνα-Φιορεντίνα, Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPROT2HD

21.00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Εστορίλ, Liga Portugal Bwin, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Λάτσιο-Σαμπντόρια, Seire A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Σουόνσι-Ρόδεραμ, Sky Bet EFL Championship, 34η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

23.00 Εκπομπή «Στο Πλεχτό» COSMOTE SPORT2HD

23.15 Βιτόρια Γκιμαράες-Μπράγκα, Liga Portugal Bwin, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD