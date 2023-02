Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν: «Εξέφρασα τα βαθιά μου συλλυπητήρια και την ετοιμότητά μας για περαιτέρω βοήθεια»

Ο Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετέφερε στον κ. Ερντογάν τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο -και πέραν της ομάδας που έχει αναχωρήσει ήδη για την περιοχή- στην αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού.

«Εξέφρασα τα βαθιά μου συλλυπητήρια και την ετοιμότητά μας για βοήθεια»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «I just spoke to President @RTErdogan. On behalf of the Greek people, I extended my deepest condolences for the devastating loss of life and reiterated our readiness to provide all further necessary».

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εξέφρασα τα βαθιά μου συλλυπητήρια για την καταστροφική απώλεια ζωών και επανέλαβα την ετοιμότητά μας να παράσχουμε κάθε περαιτέρω απαραίτητη βοήθεια».