Σοκ στην Αυστραλία: Άγνωστο είδος καρχαρία σκότωσε 16χρονη (vid)

Το νεαρό κορίτσι πήδηξε στο νερό για να κολυμπήσει με τα δελφίνια αλλά δέχθηκε επίθεση.

Ένα 16χρονο κορίτσι σκοτώθηκε σε επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία. Οι αρχές της περιοχής Fremantle District δήλωσαν ότι η έφηβη κολυμπούσε με ένα κοπάδι δελφινιών στον ποταμό Swan.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε μάλιστα ότι το κορίτσι δέχθηκε επίθεση από ένα άγνωστο είδος καρχαρία στον ποταμό Swan σε προάστιο του Περθ.

A 16 year old Perth girl has been attacked by a shark in the Swan River in East Fremantle pulled from the water with life threatening injuries.



