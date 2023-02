Ο Τζέιμς Κάμερον αναδημιουργεί την τελευταία σκηνή του «Τιτανικού»: O Τζακ θα μπορούσε να ζήσει (vid)

Ένα ανατρεπτικό τέλος δόθηκε στην γνωστή ταινία, μετά από 25 χρόνια.

Ο Τζέιμς Κάμερον και ομάδα επιστημόνων αναβιώνουν τις τελικές σκηνές του «Τιτανικού» και τεστάρουν τις θεωρίες των σινεφίλ που επί χρόνια ισχυρίζονται ότι ο Τζακ θα μπορούσε να ζήσει.

Σε συνεργασία με το National Geographic δημιουργούν ξανά τα τρία πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να κρατήσουν ίσως τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ζωντανό.

Στο «Τιτανικός: 25 χρόνια μετά με τον Τζέιμς Κάμερον» τεστάρει τα σενάρια και όπως αποκαλύπτεται ο Τζακ θα μπορούσε να ζήσει και να έχει ένα ευτυχές τέλος δίπλα στην τηλεοπτική Ρόουζ, που υποδύθηκε στην ταινία του 1997, η Κέιτ Γουίνσλετ. Τα νέα ίσως προκαλέσουν έκπληξη στους φανς καθώς μόλις τον Δεκέμβριο ο ίδιος ο Κάμερον είχε πει ότι μόνο ένας από τους πρωταγωνιστές του θα ζούσε.

