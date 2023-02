Έκλεψαν άγαλμα του Σρεκ, βάρους 91 κιλών: H αστυνομία ψάχνει για τους κλέφτες στο Facebook

Η αστυνομία στη Μασαχουσέτη έρευνα ποιος ή ποιοι μπορούν να έχουν κλέψει το άγαλμα, του αγαπημένου χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων.

Έρευνες για ένα κλεμμένο άγαλμα του Σρεκ βάρους 91 κιλών έχει ξεκινήσει η αστυνομία του Χάτφιλντ στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, μετά τη δήλωση εξαφάνισης από τους ιδιοκτήτες.

Συγκεκριμένα, οι αρχές δημοσίευσαν πριν μερικές μέρες στο Facebook φωτογραφία με το άγαλμα κοινοποιώντας την εξαφάνισή του.

«Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία για το που βρίσκεται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αστυνομικό τμήμα μας ή επιστρέψτε τον εκεί που τον βρήκατε», ανέφεραν οι αρμόδιες αρχές.

Hatfield Police are looking for this approximate 200lb cement SHREK SCULPTURE that went missing from his home on Mountain Rd. If you have any information, you are asked to call the department or return him in the condition you found him.



It's 200 POUNDS!! pic.twitter.com/3MEuNDJAN8