Νέα σειρά SAMSUNG Galaxy S23: Ξεκίνησαν οι προ-παραγγελίες σε COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟ

Με προ-παραγγελία των Galaxy S23 256GB |S23+ 512GB |S23 Ultra 512GB δίνεται η δυνατότητα αγοράς στην τιμή της μικρότερης χωρητικότητας.

Την ολοκαίνουργια σειρά SAMSUNG Galaxy S23 φέρνουν η COSMOTE και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, με τις προ-παραγγελίες να έχουν ήδη ξεκινήσει στα καταστήματα, καθώς και στα site www.cosmote.gr και www.germanos.gr. Τα νέα Smartphones SAMSUNG Galaxy S23/S23+/ S23 Ultra ξεχωρίζουν για τις αναβαθμισμένες επιδόσεις τους στις κάμερες και στο Nightography, την ταχύτερη εμπειρία gaming, αλλά και τις έξυπνες δυνατότητες του S Pen στο S23 Ultra. Κατασκευασμένα με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, τα νέα μοντέλα συνδυάζουν ιδανικά εργασία και διασκέδαση. Με κάθε προ-παραγγελία Galaxy S23 στην έκδοση 256GB, S23+ και S23 Ultra στην έκδοση 512GB, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αποκτήσουν στην τιμή της μικρότερης χωρητικότητας. Ακόμα, επιστρέφοντας την παλιά τους συσκευή, λαμβάνουν voucher αξίας 100€, επιπλέον της αξίας της παλιάς συσκευής, μέσω της εφαρμογής SAMSUNG Members[1]. Τα νέα Smartphones θα είναι διαθέσιμα στη χώρα μας από 17 Φεβρουαρίου.

Οι νέες συσκευές της SAMSUNG είναι 5G, πιστοποιημένες στο δίκτυο COSMOTE, για να μπορούν οι χρήστες να απολαμβάνουν τις ταχύτητες και τις δυνατότητες του δικτύου 5ης γενιάς. Το COSMOTE 5G είναι το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα[2] με πάνω από 80% πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη[3], ενώ στόχος είναι έως το τέλος του 2023 να φθάσει το 90% Επιπλέον, η σειρά S23 υποστηρίζει την τεχνολογία eSIM που έφερε πρώτη στην Ελλάδα η COSMOTE.

SAMSUNG Galaxy S23| S23+|S23 Ultra

Εξοπλισμένα με τον πιο ισχυρό επεξεργαστή σε Galaxy (Snapdragon 8 Gen 2) τα τρία νέα Smartphones της σειράς Galaxy S23 διαθέτουν μεγαλύτερες επίπεδες επιφάνειες για υψηλότερη παραγωγικότητα, προσφέροντας ταυτόχρονα μια μοναδική εμπειρία gaming. Με οθόνη 6,8’’ QHD+ Dynamic AMOLED 2x για το S23 Ultra (η πιο edge οθόνη νέας γενιάς), 6,6’’ FHD+ Dynamic AMOLED 2x για το S23+ και 6,1’’ για το S23. Έχουν κάμερες ακόμα μεγαλύτερης ευκρίνειας για φωτογραφίες και video εκπληκτικής λεπτομέρειας, ακόμα και τη νύχτα, χάρη στην ενισχυμένη λειτουργία Nightography. Σχεδιασμένα με premium υλικά τα φετινά Galaxy είναι πιο ανθεκτικά και φιλικά προς το περιβάλλον, από ανακυκλωμένο γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικό. Η μπαταρία τους διαρκεί όλη μέρα, ενώ διαθέτουν και βελτιωμένο πίνακα ασφαλείας και απορρήτου. Επίσης, το Galaxy S23 Ultra έχει ενσωματωμένο S Pen, για την απόλυτη εμπειρία σημειώσεων.

Οι καταναλωτές μπορούν να προ-παραγγείλουν το SAMSUNG Galaxy S23 στα 999€[4] στα 256GB (ή από 20,81€ /μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις[5]), το Galaxy S23+ στα 1.249€ στα 512GB (ή από 26,02€ /μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις) και το Galaxy S23 Ultra στα 1.449€ στα 512GB (ή από 30,19€/μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις). Και οι τρεις συσκευές θα κυκλοφορήσουν σε 4 χρώματα: μαύρο, κρεμ, πράσινο και λιλά και μπορούν να συνδυαστούν με μια ευρεία γκάμα από αξεσουάρ.

[1] Η προσφορά ισχύει για τα μοντέλα Galaxy S23 256GB, Galaxy S23+ 512GB και Galaxy S23 Ultra 512GB για προπαραγγελίες έως 16/02/23 και αγορές έως 19/03/23, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Δηλώσεις συμμετοχής για το Trade In Voucher 100€ μέσω Samsung Members έως 19/04/23. To Trade In πραγματοποιείται από την Pandas. Όροι και προϋποθέσεις στα https://www.cosmote.gr/ & https://www.germanos.gr/.

[2] Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία στις ιστοσελίδες των παρόχων.

[3] Η πληθυσμιακή κάλυψη αφορά σε Κάλυψη Εξωτερικών Χώρων (Outdoor Population Coverage).

[4] Oι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

[5] Αφορά εξόφληση μέσω πιστωτικών καρτών.