Η τρομακτική στιγμή που καρχαρίας περνάει πάνω από το κεφάλι ενός δύτη (vid)

Σοκαριστική είναι η εικόνα που έρχεται από τον βυθό της θάλασσας, με ένα καρχαρία να περνάει πάνω ακριβώς από το κεφάλι ενός δύτη.

Η αλήθεια είναι πως ο βυθός της θάλασσας είναι γεμάτο εκπλήξεις. Διάφορα πλάσματα κατοικούν στον υδάτινο χώρο, με τους καρχαρίες να θεωρούνται ως οι κυρίαρχοι. Είναι αρκετές φορές που βλέπουμε σοκαριστικά βίντεο με επιθέσεις των ζώων.

Βέβαια αυτή την φορά ένας δύτης στάθηκε αρκετά τυχερός.Πρόσφατα καταγράφηκε η πρώτη επιβεβαιωμένη επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο για το 2023. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ένας δύτης, καθώς εξερευνά τον βυθό της θάλασσας, γυρνάει το κεφάλι του προς τον φίλο του.

Scary encounter between a diver and shark in bad visibility conditions 😳 pic.twitter.com/cTWGgCjiql