Η αφίσα του Fast X δείχνει το τέλος της δημοφιλούς σειράς ταινιών

Ο Vin Diesel τη μοιράστηκε με τους φίλους του και φανατικούς των Fast & Furious.

Οι σειρές Fast & Furious κλείνουν το ταξίδι τους στο χώρο του θεάματος με το Fast X, την δέκατη και τελευταία παραγωγή για το franchise και ο Vin Diesel δημοσίευσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter την επίσημη αφίσα.

We're almost there...

We can't wait to share a taste of what's coming...



The Fast X Trailer Takeover fan event will celebrate the launch of Fast X in Los Angeles on Thurs, Feb 9th.



The Fast X trailer will debut worldwide the following day, at 8 a.m. pacific on Feb 10th. pic.twitter.com/kIIr65m1o9