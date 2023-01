Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο καταρράκτης που αναίρεσε το νόμο της βαρύτητας (vid)

Ένα drone απαθανάτισε την μοναδική στιγμή, με τους χρήστες του διαδικτύου να απορούν πως μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Σε ένα σπάνιο φαινόμενο που καταγράφηκε στη Γιούτα, των ΗΠΑ,, ισχυροί άνεμοι έκαναν σφοδρή διέλευση από την πολιτεία προκαλώντας έναν καταρράκτη να ρέει ανάποδα. Το θέαμα είναι πραγματικά μοναδικό.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κέρδισε την προσοχή του κόσμου. Η πολιτεία είναι γνωστή για απίστευτους καταρράκτες, αλλά αυτό που συνέβη είναι ξεχωριστό. Το βίντεο που καταγράφηκε με τη βοήθεια ενός drone.

Have you ever seen a waterfall flow UPWARDS? Well, thanks to this drone footage, now you have. This jaw-dropping moment was a result of strong winds in Ivins, Utah.



‘Seriously the most incredible day for such unique conditions!’ wrote drone photographer RJ Hooper on Facebook. pic.twitter.com/xyrmOxXWIg