Το 2024 το πρώτο αναδιπλούμενο iPad, όχι νέα μοντέλα φέτος

Η Apple φαίνεται πως αλλάζει στρατηγική για το 2023 και έπειτα.

Η Apple φαίνεται πως αλλάζει πλάνο για την κυκλοφορά νέων iPad στο άμεσο (και όχι μόνο μέλλον).

Σύμφωνα με τον αναλυτή Ming-Chi Kuo, η αμερικανική εταιρεία δεν θα ρίξει στην αγορά νέες συσκευές στην κατηγορία μέχρι και το 2024 και το επόμενο προϊόν θα είναι το iPad Mini που αναμένεται να μπει σε γραμμή παραγωγή στο πρώτο τρίμηνο του 2024.

Ακόμη, σε ότι αφορά την πρώτη αναδιπλούμενη ταμπλέτα της εταιρείας, ο Kuo εκτιμά πως θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2024.

Για το 2023, η Apple αναμένεται να κινηθεί στο -10 με -15% στα tablets, κυρίως λόγω αυτής της απόφασης μη κυκλοφορίας νέου μοντέλου.

Μένει βέβαια να δούμε αν τα παραπάνω θα επιβεβαιωθούν και θα δούμε νέο iPad από την επόμενη χρονιά κι έπειτα…

Thus, I'm taking a cautious approach to iPad shipments for 2023, predicting a YoY decline of 10-15%. Nevertheless, I'm positive about the foldable iPad in 2024 and expect this new model will boost shipments and improve the product mix.