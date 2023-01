Εμφανίστηκαν πριν την ώρα τους τα παιχνίδια που θα προσφέρει η Sony δωρεάν για PS4 και PS5 τον Φεβρουάριο

Μερικά ακόμη παιχνίδια για τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus.

Φαίνεται πως τα παιχνίδια που θα προσφέρει δωρεάν τον Φεβρουάριο στα μέλη της υπηρεσίας PlayStation Plus η Sony εμφανίστηκαν πριν την ώρα τους.

Οι κάτοχοι PS4 και PS5 θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τρεις ακόμη τίτλους από διάφορους δημιουργούς.

Όπως φαίνεται λοιπόν, τα OlliOlli World, Destiny 2: Beyond Light, Evil Dead: The Game και Mafia Definitive Edition έρχονται χωρίς χρέωση τις επόμενες ημέρες.

Όλοι οι τίτλοι παίζονται και στο PS4, ενώ τα OlliOlli World, Destiny 2: Beyond Light και Evil Dead: The Game θα είναι βελτιστοποιημένα και στο PS5.

H διαρροή προέρχεται από τον έγκυρο leaker bilbil-kun στο Twitter και σημειώνεται πως τα νέα αυτά games θα προσφερθούν από τις 5 Φεβρουαρίου έως και τις 7 Μαρτίου, οπότε απλά θα πρέπει να προλάβετε να τα προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

February 2023 PS Plus Monthly Games (+DLC)



🔹OlliOlli World (PS5 | PS4)

🔹Mafia Definitive Edition* (PS4)

🔹Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

🔹Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)



Feb 7th - March 6th



*Other titles may replace Mafia DE or be added in some regions