Λεωφορείο στο Πακιστάν έπεσε σε χαράδρα και τυλίχθηκε στις φλόγες: Τουλάχιστον 41 νεκροί (vids)

Το λεωφορείο φέρεται πρώτα να χτύπησε σε πυλώνα γέφυρας που διέσχιζε

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν την Κυριακή (29/1) τη ζωή τους όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα και τυλίχθηκε στις φλόγες στην επαρχία Μπαλουτσιστάν στο νότιο Πακιστάν.

#Breaking : Over 40 burned alive in #Pakistani bus crash A passenger bus with 48 people inside exceeded the speed limit and crashed into a bridge support while making a U-turn near Lasbela, Balochistan province in Pakistan. pic.twitter.com/dgz26iQ4k7

Κάποιες από τις σορούς έχουν απανθρακωθεί, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώρισή τους, δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

#Balochistan #Pakistan🇵🇰- At least 41 people killed when passenger bus at high speed plunges off bridge into a ravine catching fire in #Bela of #Lasbela District, police have said (🎥@Jaffar_Journo) pic.twitter.com/cLP1Sqfbu2