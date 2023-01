Έγκυος σύζυγος υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ λιποθύμησε on camera και αυτός αδιαφόρησε (vid)

Η σοκαριστική στιγμή κάνει τον γύρο του διαδικτύου με αρκετούς να είναι αυτοί που σχολιάζουν την συμπεριφορά του άντρα της, ο οποίος συνέχισε την ομιλία του.

Τη στιγμή που ο Ρόλαν Ρόμπερτς ΙΙ ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2024, η πέντε μηνών έγκυος σύζυγός του λιποθύμησε. Εκείνος σάστισε για μια στιγμή και δεν ήξερε τι να κάνει. Τελικά πήγε να την βοηθήσει αργοπορημένα.

Ένας επιχειρηματίας από τη Δυτική Βιρτζίνια που είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ δέχτηκε την κατακραυγή του κοινού στα social media, επειδή αδιαφόρησε μπροστά στη λιποθυμία της εγκύου συζύγου του, τη στιγμή που έδινε ομιλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Ρεπουμπλικανός Ρόλαν Ρόμπερτς ΙΙ βρισκόταν στη μέση της ανακοίνωσής του για την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2024, όταν η πέντε μηνών έγκυος σύζυγός του, Ρεμπέκα Λία Ρόμπερτς, άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και κατέρρευσε.

Το βίντεο απεικονίζει τη στιγμή της λιποθυμίας της, με τον βοηθό του Ρόμπερτς να προσπαθεί να κρατήσει την γυναίκα να μην πέσει. Τελικά, η Ρεμπέκα πέφτει στο πάτωμα και, ενώ όσοι βρίσκονται τριγύρω σπεύδουν να την βοηθήσουν, ο Ρόμπερτς της ρίχνει μια ματιά και παραμένει ακίνητος, χωρίς να αντιδρά.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, και αφότου όλοι προσπαθούν να την σηκώσουν, ο υποψήφιος πρόεδρος πηγαίνει προς το πλευρό της. Στη συνέχεια, ο Ρόμπερτς συνέχισε την ομιλία του, με την έγκυο σύζυγό του να φαίνεται να κάθεται σε μια καρέκλα

Αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν αρνητικά τη στάση του, αναφέροντας πως άργησε πολύ να αντιδράσει.

He has a YouTube video of the speech on his page but edited out the poor woman passing out. But at least someone got her a chair so she could complete her duty.🤨 pic.twitter.com/ytFBpaNtm4