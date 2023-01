Οκτώ νεκροί από πυροβολισμούς σε συναγωγή της Ιερουσαλήμ: Τρομοκρατική ενέργεια «βλέπει» η αστυνομία (vid)

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» ενώ προσπαθούσε να διαφύγει.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ και δέκα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε την Παρασκευή(27/01) το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε συναγωγή, σύμφωνα με το υπουργείο.

