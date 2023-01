Ομάδα που συμμετέχει στα Redfall και Hogwarts Legacy εργάζεται πλέον και για το Horizon του PlayStation

Σε συνεργασία με την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη σειρά, την Guerilla Games.

Το Studio Gobo ανακοίνωσε πως ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Guerilla Games για να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς videogames Horizon.

Στην παρούσα φάση, η βρετανική ομάδα προσλαμβάνει ανθρώπους για το εν λόγω project, αλλά και για άλλα που ετοιμάζει για το άμεσο (ή και όχι) μέλλον.

We're thrilled to share that Studio Gobo is now a Guerrilla co-development partner on the Horizon universe. We're currently filling roles on this and other teams. See our open positions at: https://t.co/4YBMhs8qJq pic.twitter.com/1xwZZKWtr5