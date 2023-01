Ο ράπερ Rick Ross αποκάλυψε τη δική του απίστευτη θεωρία συνωμοσίας για τα αυτοκίνητα Tesla

Ως λάτρης των αυτοκινήτων, μπορεί να φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι ο ράπερ Rick Ross δεν έχει στην κατοχή του ένα Tesla. Αλλά έχει μια δική του εξήγηση γι' αυτό.

Ο Ross, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι William Roberts, δήλωσε ότι είναι επιφυλακτικός με τα αποκαλούμενα «έξυπνα» αυτοκίνητα όπως τα Tesla λόγω της ικανότητάς τους να «παγιδεύονται» ασύρματα. Φανταζόμενος πώς θα μπορούσε να είναι μια τέτοια κατάσταση, είπε ότι το «αυτοκινούμενο» αμάξι θα μπορούσε να τον μεταφέρει χωρίς τη θέληση του σε ένα αστυνομικό τμήμα για παράδειγμα...

