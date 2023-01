Αδιανόητο ξέσπασμα παίκτη του MasterChef στα social: «Γ@μ$ τη μανούλα σας, παλιοτεμπέληδες» (vid)

Σάλο προκάλεσε στα social η αντίδραση ενός παίκτη που εμφανίστηκε στο MasterChef αλλά δεν κατάφερε να πάρει ποδιά.

Με χυδαία stories ξέσπασε ένας παίκτης που εμφανίστηκε στο MasterChef στο επεισόδιο της Τρίτης (24/1), αλλά δεν κατάφερε να πάρει τελικά την ποδιά.

Ο λόγος για τον 29χρονο Μέι Ταφσίρι με καταγωγή από την Αυστρία και το Ιράν, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει μία θέση στο σπίτι του μαγειρικού διαγωνισμού, διότι έκαψε τα πιτάκια, τις γαρίδες και τα δάχτυλά του.

Παρόλα αυτά κατάφερε να εκπλήξει τους κριτές όταν τους διηγήθηκε την ιστορία του, καθώς αποκάλυψε ότι έχει πάνω από 15 επιχειρήσεις, από φωτογραφείο και μασατζίδικο μέχρι συνεργείο αυτοκινήτων.

«Από μικρός μου άρεσε η μαγειρική αλλά δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να πάω σε μια σχολή. Όταν ήρθα στη ζωή των γονιών μου αρχίσαμε να ανεβαίνουμε γιατί οι γονείς μου σχεδόν ζούσαν στον δρόμο. Έχουμε συνεργείο, φωτογραφείο, μαγαζί με μασάζ, λογιστικό γραφείο, catering, ναργιλέδες, κοκτέιλ μπαρ, εστιατόριο, διαφημιστική εταιρία. Ο λόγος που κάνουμε όλα αυτά, είναι για να προσφέρουμε στη μητέρα μου αυτά που δεν είχε αλλά είναι και δημιουργικό όταν φτιάχνεις ένα μαγαζί και σε γεμίζει» είπε αρχικά.

«Σίγουρα δεν έχω εμπειρία αλλά επειδή αγαπάω τη μαγειρική πιστεύω θα τα πάω καλά», ανέφερε ο ίδιος και στη συνέχεια άρχισε να απαριθμεί τις επιχειρήσεις του ενώ εξήγησε πως μπορεί να τελείωσε το Λύκειο με το ζόρι αλλά τα καταφέρνει μια χαρά.

Γρήγορα ο Μέι έγινε viral στα social media καθώς πολλοί αναρωτήθηκαν πως κατάφερε χωρίς σπουδές να αποκτήσει τόσες επιχειρήσεις μόλις στα 29 του χρόνια.

Τα σχόλια στο Twitter ήταν πολλά, ειρωνικά, χιουμοριστικά, αλλά και δυσάρεστα για εκείνον.

-Πως σε λένε?

- Μει

-Απο που βγαίνει το Μει?

- may the forse be with you

-....#MasterChefGR