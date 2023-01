H Meta ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ σε Facebook και Instagram

Ανάκληση του ban που του είχε επιβληθεί μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Η Meta αποφάσισε να επαναφέρει τους λογαριασμούς του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανάκλησή τους.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική της ανάρτηση, τα δύο accounts σε Facebook και Instagram θα επανέλθουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η εταιρεία σημειώνει πάντως πως έχει ήδη μεταφέρει στον Τραμπ ότι αν παραβιαστούν ξανά οι κανόνες λειτουργίας στα δύο κοινωνικά δίκτυα, οι ποινές θα είναι πιο αυστηρές και θα ξεκινούν από τον ένα μήνα και θα φτάνουν στα δύο χρόνια (ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης).

«Θέλουμε οι Αμερικανοί πολίτες να ακούσουν τι έχουν να τους πουν οι πολιτικοί ενόψει των Προεδρικών εκλογών. Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα, έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις στην κάλπη», σημείωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της πλατφόρμας.

Τον Ιούνιο του 2021, ο αντιπρόεδρος του τμήματος παγκόσμιων υποθέσεων της εταιρείας (Nick Clegg) σημείωνε πως «η απαγόρευση στον Ντόναλντ Τραμπ θα διαρκέσει δύο χρόνια και θα αποφασιστεί αν θα επανέλθουν όσο λήγει αυτό το χρονικό διάστημα».

Προφανώς και στην απόφαση έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ο Τραμπ θα δαπανήσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για διαφημιστικά μηνύματα και προώθηση των θέσεων ενόψει τον Προεδρικών εκλογών του 2024.

Ending Suspension of Trump’s Accounts With New Guardrails to Deter Repeat Offenses https://t.co/M6U6MIoEl2