Πιο ακριβά κι από κρέας: Η χώρα όπου τα κρεμμύδια θεωρούνται πολυτέλεια

Μπορεί τα κρεμμύδια θεωρούνται βασική τροφή σε πολλά μέρη του κόσμου, όμως υπάρχει ένα κράτος στο οποίο η τιμή τους είναι απλησίαστη.

Εδώ και σχεδόν ένα μήνα, το κρεμμύδι φαίνεται πως έχει γίνει είδος πολυτελείας στις Φιλιππίνες. Μάλιστα, η αύξηση της τιμής που έχει καταγράψει είναι τέτοια, που το έχει βάλει πλέον πάνω από το κρέας. Αυτή τη στιγμή ένα κιλό κρεμμύδια στις Φιλιππίνες κοστίζει περίπου 10,15 ευρώ, ενώ ένα ολόκληρο κοτόπουλο μπορεί κανείς να το αγοράσει κάποιος μόνο με 3.69 ευρώ.

Η τιμή των κρεμμυδιών είναι υψηλότερη κι από τον ημερήσιο κατώτατο μισθό της χώρας, ο οποίος υπολογίζεται περίπου στα 8.30 ευρώ. Επιπλέον, αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις είναι πως οι Φιλιππίνες είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς κρεμμυδιών στον κόσμο, καθώς καταναλώνουν περισσότερα από ό,τι παράγουν. Μπορεί να αποτελούν βασική τροφή για τους Φιλιππινέζους, αλλά δύσκολα αποθηκεύονται λόγω των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν δύο παράγοντες που εξηγούν αυτή την ιστορική άνοδο της τιμής του κρεμμυδιού. Από τη μια οι κακές συγκομιδές που σημειώθηκαν πέρυσι λόγω του μεγάλου τυφώνα που κατέστρεψε τις Φιλιππίνες μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, αλλά και το γεγονός πως οι εισαγωγές κρεμμυδιών ξεκίνησαν αργότερα από το συνηθισμένο, κάτι που προκάλεσε άνοδο της τιμής.

Η κατάσταση εντωμεταξύ είναι τέτοια που πολλοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πώληση των κρεμμυδιών. Οι αρχές της χώρας έχουν κατασχέσει πολλά παράνομα φορτία κρεμμυδιών, συμπεριλαμβανομένου ενός από την Κίνα αξίας 286.000 ευρώ. Αυτή η άνοδος της τιμής των κρεμμυδιών έχει επηρεάσει και τον τομέα της εστίασης, αφού αρκετά εστιατόρια έχουν σταματήσει να βάζουν στο μενού τους πιάτα που περιέχουν κρεμμύδι

