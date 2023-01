Η λίστα με τις κορυφαίες κουζίνες του κόσμου: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Να και μια κατηγορία στην οποία τα καταφέρνει εξαιρετικά η χώρα μας.

Ποια χώρα έχει την καλύτερη κουζίνα εκεί έξω; Πού θα δοκιμάσουμε τα καλύτερα πιάτα, τα οποία θα μας μείνουν αξέχαστα; Από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική κι από την Αφρική μέχρι την Ωκεανία και την Ασία, υπάρχουν συνταγές που ξεχωρίζουν και σαγηνεύουν τον ουρανίσκο μας.

Όμως, η γνωστή ιστοσελίδα Taste Atlas αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Να διοργανώσει μια ψηφοφορία, προκειμένου να αναδείξει την κορυφαία κουζίνα του πλανήτη. Όπως ακριβώς είχε κάνει με τα καλύτερα street foods, όπου το πιτόγυρο βρέθηκε αρκετά χαμηλά στην κατάταξη.

Όσον αφορά τις κορυφαίες κουζίνες, ωστόσο, η Ελλάδα ξεχώρισε. Μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στην παγκόσμια λίστα, όμως βρέθηκε στη δεύτερη, η οποία είναι ιδιαίτερα τιμητική. Ποιος μας «έκλεψε» την πρωτιά; H γειτονική μας Ιταλία. Η χώρα της πίτσας και των ζυμαρικών.

Which one is your favorite?

Full top 95 list: https://t.co/194Xj0ZMZ4 pic.twitter.com/v4uYHnGzGD