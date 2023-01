Εικόνες αποκάλυψης στην Τουρκία: Τεράστιο κόκκινο σύννεφο στον ουρανό (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες στον ουρανό της Προύσας στην Τουρκία, με ένα τεράστιο κόκκινο σύννεφο να παραπέμπει σε εικόνες αποκάλυψης.

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο κατέγραψαν με τα κινητά τους οι κάτοικοι στην Προύσα της Τουρκίας, όταν διέκριναν ένα τεράστιο κόκκινο σύννεφο να έχει καλύψει τον ουρανό.

Όπως αναφέρει η Daily Sabah, το σύννεφο που μοιάζει με UFO, εθεάθη το πρωί τις Πέμπτης από τις περιοχές Kestel, Gürsu, Yildirim, Osmangazi και Nilüfer της Προύσας, και παρέμεινε σχεδόν ανέπαφο στον ουρανό για περίπου μία ώρα.

Το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο κατέγραψαν κάτοικοι, που έσπευσαν να το απαθανατίσουν, ανεβάζοντας στη συνέχεια τις σχετικές φωτογραφίες και βίντεο στα social media.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Μετεωρολογίας της χώρας, τα φακοειδή σύννεφα σχηματίζονται λόγω των απότομων διακυμάνσεων του ανέμου πάνω από ένα λόφο ή βουνό.

A UFO-shaped lenticular cloud dazzled onlookers in Türkiye’s Bursa, creating a surreal sight.



The lens-shaped clouds form when the air is stable and moist and winds originating from a similar direction blow across mountains at different altitudes through the troposphere pic.twitter.com/eWKiAdjotx