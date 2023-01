Σάλος για το νέο τουρνουά του Dana White: «Ποιο είναι το επόμενο βήμα, να επιβιώσεις από μαχαίρωμα;» (vid)

Σοκάρουν οι εικόνες από το νέο τουρνουά του Dana White, που οι αθλητές χαστουκίζουν ο ένας τον άλλον.

Μεγάλη κριτική έχει δεχτεί ο Dana White, πρόεδρος του UFC, καθώς δημιούργησε ένα νέο τουρνουά, εν ονόματι «Slap League». Η κοινή γνώμη έχει διχαστεί και τεθεί ενάντια στον White, καθώς το «άθλημα» είναι αρκετά επικίνδυνο.

Η κριτική που δέχεται δεν έρχεται αποκλειστικά από ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά και από ειδικούς. Πιο συγκεκριμένα, η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί τον Dana, πως το συγκεκριμένο τουρνουά μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στους αθλητές.

Dana White’s Power Slap League debuted last night and it’s as bonkers as you’d expect. 😳 pic.twitter.com/lTIxGtPIrV — Sportsbook Review (@SBRReview) January 19, 2023

Ο Chris Nowinski, κάτοχος διδακτορικού στο Harvard και πρώην παλαιστής, τοποθετήθηκε για την συγκεκριμένη διοργάνωση. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Daily Mail, δήλωσε: «Αυτό που είδα είναι πολύ λυπηρό. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος να διοργανώσεις κάτι τέτοιο. Είναι ξεκάθαρο πως οι αθλητές διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο και είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν, μέχρι και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις».

Μάλιστα ο ίδιος τοποθετήθηκε και στην πλατφόρμα του Twitter λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποιος να επιβιώσει από μαχαίρωμα;»

This is so sad. Note the fencing posture with the first brain injury. He may never be the same. @danawhite & @TBSNetwork should be ashamed. Pure exploitation. What's next, "Who can survive a stabbing"? pic.twitter.com/jTENpUmJDd — Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) January 19, 2023

Το συγκεκριμένο «άθλημα» έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση του πριν τρια χρόνια. Όπως και τώρα, έτσι και τότε, ο κόσμος είχε διχαστεί και προβληματιστεί για αυτό που αντίκρισαν. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο White, αντιμετωπίζει σοβαρές καταγγελίες, μετά από βίντεο που δημοσιεύτηκε να βαράει την γυναίκα του.

UFC had it right with MMA, says @jon_wertheim.



But a slap fighting league delegitimizes the whole operation and validates old criticism, wrongheaded as it might have been, that the organizers were always just building a business based on bloodlust https://t.co/xfBuWLriKd pic.twitter.com/th4m30ZnEG January 17, 2023

Οι κανονισμοί του παιχνιδιού