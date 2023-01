Απίστευτο περιστατικό: Έκαναν αγώνες ταχύτητας με άλογα στην μέση του δρόμου (vid)

Η φιλοζωική υπηρεσία της Ιρλανδίας πραγματοποιεί έρευνες για να βρει τους υπόπτους που κακοποιούν τα ζώα.

Ένα μοναδικό περιστατικό έλαβε μέρος στην Ιρλανδία. Τις τελευταίες μέρες έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά, όπου μασκοφόροι κάνουν αγώνες ταχύτητας με άλογα, στην μέση του δρόμου.

Τα σοκαριστικά στιγμιότυπα δείχνουν στιγμές από τον παράνομο αγώνα, στην μέση αυτοκινητόδρομου στην Ιρλανδία. Το βίντεο δείχνει τρεις άντρες να χτυπάνε τα άλογα με ξύλο, ώστε να αναπτύξουν ταχύτητα και να κερδίσουν το στοίχημα που είχαν βάλει.

2023 and the dangerous harness racing of horses on national roads continues.



The car the person recording was in, drove for at least 3 minutes on the wrong side of the road.



1 of the racers also on wrong side for a time.@RSAIreland @gardainfo @ISPCA1 @agriculture_ie pic.twitter.com/hScgxEQh6y — Animal Law Ireland | Knowledge is Power (@AnimalLawIE) January 2, 2023

Το βίντεο καταγράφηκε από οδηγό που βρίσκονταν ακριβώς πίσω από τα άλογα και χωρίς δεύτερη σκέψη το έστειλε στην φιλοζωική υπηρεσία της χώρας. Αμέσως η υπηρεσία δημοσίευσε το βίντεο στις σελίδες που έχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ενημερώσουν τους πολίτες, για το τραγικό αυτό γεγονός.

Another harness race on the M3 motorway this morning involving 2 horse-drawn vehicles.



There are no traffic cameras on the M3 where these races regularly occur.



What is the strategy for dealing with these dangerous events in 2023?@RSAIreland @TIITraffic @gardainfo pic.twitter.com/KG58vtTzRj — Animal Law Ireland | Knowledge is Power (@AnimalLawIE) January 8, 2023

Ο υπουργός δικαιοσύνης της χώρας,Simon Harris, τοποθετήθηκε για το ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε πως «Αυτό το στιγμιότυπο είναι πραγματικά τρομερό. Δεν μπορώ να διανοηθώ την κακοποίηση που δέχονται τα ζώα». Πέρα από αυτό όμως θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τους οδηγούς.

Any plans to deal with the racing of horses on motorways and national roads? Dangerous driving of animal-drawn vehicles needs to be tackled. Where is your strategy on this? pic.twitter.com/MPUMR5Csbc — Animal Law Ireland | Knowledge is Power (@AnimalLawIE) January 15, 2023

Συμπλήρωσε πως: «Αν κάποιος έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε πληροφορία για το συγκεκριμένο γεγονός, να το αναφέρει στην αρμόδια αρχή, ώστε να βρεθούν οι ύποπτοι και να τιμωρηθούν».