Τρομακτικές εικόνες σε παμπ: Έπαιξαν ξύλο με στέκες και μπάλες από μπιλιάρδο (vid)

Το βίντεο, που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, απεικονίζει την στιγμή που διαμάζη σε παμπ βγήκε εκτός ελέγχου. Χρησιμοποίησαν μπάλες και στέκες από μπιλιάρδο.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από παμπ στην Αγγλία. Ο καβγάς διαδραματίστηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2022 και ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μόλις χθες (15/01).

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ένας άνδρας με μαύρο καπέλο και μια γκρι ζακέτα παίρνει μια μπάλα από το μπιλιάρδο και την πετάει στον άνδρα, με τον οποίο είχε αρχίσει ο διαπληκτισμός. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η μπάλα δεν βρήκε στόχο.

Apparently this is L5 Alive getting banjo’d pic.twitter.com/70dlj697R7