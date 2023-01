Ανεκδιήγητος ιδιοκτήτης γκαλερί στο Σαν Φρανσίσκο καταβρέχει άστεγη που καθόταν έξω από το μαγαζί του (vid)

Οι χρήστες του διαδικτύου έμειναν άναυδοι με αυτό που αντίκρυσαν και έσπευσαν να πάρουν εκδίκηση μέσω μιας κριτικής στη γκαλερί στο Google.

Ο Κόλιερ Γκουίν, ο οποίος διευθύνει την γκαλερί Foster Gwin στο Financial District, εθεάθη τη Δευτέρα(09/01) να ακουμπάει άνετα στην πύλη ενός εστιατορίου, ενώ χρησιμοποιούσε ένα λάστιχο για να ρίξει παγωμένο νερό σε άστεγη γυναίκα που ούρλιαζε έντρομη.

Οι τοπικές επιχειρήσεις έσπευσαν να καταδικάσουν τις πράξεις του, ενώ δεκάδες εξοργισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζήτησαν εκδίκηση αφήνοντας μια σειρά από φρικτές κριτικές στο διαδίκτυο - με αποτέλεσμα η βαθμολογία της γκαλερί στο Google να πέσει σε μόλις ένα αστέρι.

This is horrible. This awful man is spraying a homeless woman down with a hose. You can hear her yell “Help Me!”



Does anyone recognize him? Is he affiliated with Barbarossa Lounge? This is inhumane and inexcusable.



Shout out to @briochessf for posting the video. pic.twitter.com/3ZKeRP4gar